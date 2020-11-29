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Что известно о Forza Horizon 5 – эталоне гоночного жанра в мире видеоигр

29 ноября 2020, 15:45

Предположительно, новая часть Forza Horizon отправит игроков в Японию.

Forza Horizon / Microsoft

Гоночная игра Forza Horizon 5 может выйти уже в 2021 году, а её действие развернётся в Японии. По крайней мере, если верить словам Джеффа Грабба, который до этого был локомотивом летних утечек в этом году, а совсем недавно предсказал скорый анонс ремастера трилогии Mass Effect.

Несмотря на то, что по порядку следующей к выходу должна готовиться Forza Motorsport, которая, к тому же, относительно недавно была анонсирована на конференции Xbox, Джефф считает, что следующая Forza Horizon выйдет до нее уже в 2021 году.

Предположительно, Forza Horizon 5 (рабочее название) станет своего рода ответвлением номерных частей, и предложит новый взгляд на самую знаменитую и успешную серию гоночных аркад последнего десятилетия. А уже во второй половине 2022-ого или начале 2023-его должна появиться новая Forza Motorsport.

Серия Forza по праву является эталоном гоночного жанра в мире видеоигр. Остальные представители либо полностью уходят в реализм (Gran Turismo Sport, Project CARS), либо же пытаются нащупать другой подход к жанру (Wreckfest, OnRush) с богатой и долгой историей. Need for Speed с карточной системой прокачкой даже не берем во внимание.

В Украине официальная цена новой приставки от Microsoft составляет 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно. Напомним, что значительная разница в цене консолей Microsoft нового поколения обусловлена более слабым железом у младшей версии и вытекающим из этого меньшим количеством игровых возможностей.

Ранее фирма сообщила, что запуск нового поколения консолей 10 ноября стал "самым успешным в истории Xbox". В общей сложности было продано больше консолей, нежели в любом предыдущем поколении.

Xbox Xbox One Xbox Series X Xbox Series S Forza Horizon 5 Forza Horizon Forza Motorsport
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