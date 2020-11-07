Что известно о новом iPhone 13: в сети появились первые подробности

Первые подробности об iPhone 13

Еще не все версии iPhone 12 успели добраться до прилавков магазинов, а в сети уже появились первые подробности о моделях следующего года. Информацией о грядущих смартфонах поделился авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, известный точными прогнозами о будущих продуктах Apple.

По информации источников специалиста, в 2021 году Apple представит четыре флагманских смартфона, как и в этому году: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и Pro Max. Сообщается, что все устройства сохранят текущий дизайн с плоскими гранями и выйдут в тех же размерах.

Главным отличием следующего поколения от текущего станет улучшенный сверхширокоугольный сенсор. Его апертуру увеличат с f/2.4 до f/1.8, что позволит захватывать больше света и делать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, фиксированное фокусное расстояние на 13 мм сменится на автофокус, а камера будет состоять не из пяти, а из шести элементов.

iPhone 13 / прототип

Аналитик также предсказал выход ожидаемого многими преемника iPhone SE. Модель, которая получит название iPhone SE 3, будет представлена весной следующего года. Мин-Чи Куо рассказал, что аппарат будет иметь бюджетное позиционирование, выйдет с 6,06-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой.

Ожидается, что компания Apple уладит все проблемы с поставками и вернется к прежнему графику выпуска Айфонов, а потому проведет традиционную презентацию в сентябре, а не в октябре, как в этом году.

Ранее стало известно, что компания ограничила максимальную мощность беспроводной магнитной зарядки MagSafe при использовании с iPhone 12 mini — она будет выдавать 12 Вт против 15 Вт со всеми остальными новыми Айфонами.