УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Что известно о новой игре Naughty Dog, разработчика популярных серий игр Uncharted и The Last of Us

11 января 2021, 13:20

Первый трейлер можно ждать уже в этом году.

Кадр из The Last of Us: Part II
Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

С момента релиза супер-успешного PS4-эксклюзива The Last of Us Part II прошло меньше полугода, а компания-разработчик Naughty Dog уже вовсю трудится над очередным шедевром.

На это указывают ряд обновленных профилей сотрудников студии на странице LinkedIn, которые были повышены в своих должностях в конце 2020 года. Примерно в это же время стало известно, что студия начала работу над новым тайтлом.

Несмотря на то, что официальный анонс наверняка состоится еще не скоро, уже сейчас на основе различной доступной информации можно сложить первые предположения о том, что из себя будет представлять новая игра Naughty Dog. В конце 2018 года студия объявила кастинг на роль темнокожего мужчины от 40 до 60 лет – кандидат должен быть короткостриженным, а также "сильным, но не рельефным".

В сентябре прошло года Naughty Dog открыла необычную вакансию на LinkedIn. Так, студия искала графического программиста, от которого требовался навык работы с AMD GCN, NVIDIA CUDA, DirectX 12 и Vulkan. Что примечательно, все эти технологии не используются в консолях и работают только на ПК. Компания не указала, над каким проектом предстоит работать сотруднику, и в целом не раскрыла других подробностей, однако такой упор на технологии для ПК позволяет предположить, что студия готовится к релизу игры на этой платформе.

Кадр из Uncharted 3 / Naughty Dog

Что же это за игра? Нам остаётся только догадываться. Творческий директор Naughty Dog Нил Дракманн вскоре после запуска The Last of Us Part 2 сказал, что их следующая игра может быть либо продолжением, либо совершенно новым IP. Продолжительное время ходили слухи о безымянном проекте в сеттинге научной фантастики.

В настоящий момент в стенах студии ведется работа над полноценной многопользовательской игрой на базе The Last of Us Part II, которая переросла из дополнительного режима в самостоятельный проект.

Напомним, что релиз The Last of Us: Part II состоялся летом этого года только на PS4. На новой консоли PS5 игра доступна в рамках программы обратной совместимости.

Sony Naughty Dog PlayStation 5 The Last of Us Part II
Сейчас вы просматриваете новость «Что известно о новой игре Naughty Dog, разработчика популярных серий игр Uncharted и The Last of Us». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гендиректор Tesla Илон Маск одним твитом сделал никому не известную компанию богатойГендиректор Tesla Илон Маск одним твитом сделал никому не известную компанию богатой Павел Дуров заявил о слабости Facebook и разрушил мифы о TelegramПавел Дуров заявил о слабости Facebook и разрушил мифы о Telegram Уязвимость в Telegram позволяет легко определить местоположение человека: как обезопасить себяУязвимость в Telegram позволяет легко определить местоположение человека: как обезопасить себя Компания CD Projekt Red впервые прокомментировала тревожную утечку по Cyberpunk 2077Компания CD Projekt Red впервые прокомментировала тревожную утечку по Cyberpunk 2077 Намёк на GTA 6? В свежем обновлении для GTA Online нашли любопытную пасхалкуНамёк на GTA 6? В свежем обновлении для GTA Online нашли любопытную пасхалку
Следующий материал

Последние новости

14:52
Что делать, чтобы уменьшить жир на спине
14:49
Sony отправила "на пенсию" один из самых громких эксклюзивов консолей Playstation Видео
14:24
Пашинян и Алиев на глазах у Путина отказались пожимать друг другу руки Видео
14:23
Релакс с Архимедом: появились подробности роскошного отпуска Порошенко на Галапагосах
14:19
Эксперт объяснил, почему в 2021-м экономике Украины грозит катастрофа Видео
Реклама
14:10
"Укрзалізниця" будет продавать билеты на поезда через чат-боты в Viber и Telegram
14:09
В сотрудничестве Украины и МВФ произошел важный сдвиг Видео
13:54
Кулеба потроллил президента Чехии, сравнившего захват Капитолия с Майданом Видео
13:47
Байден решил отдать ЦРУ в руки бывшему послу в России Видео
13:39
Плюc Россия и Беларусь: красная зона пополнилась десятком стран Фото
13:31
Сколько сжигается калорий, если проходить 10 тысяч шагов Видео
13:28
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
13:24
Телеведущая Нового канала разделась в атмосферной фотосессии
13:20
Что известно о новой игре Naughty Dog, разработчика популярных серий игр Uncharted и The Last of Us
13:17
К катастрофе всё готово: в 2021 году Украину ждут банкротства, безработица и бунты
12:58
Новые "коммунальные бунты": где в Украине люди вышли на протест Видео
12:45
"Служанка Путина": в Госдуме отреагировали на "наезды" на Трампа Видео
12:29
Дуров назвал уязвимое место Apple и посоветовал перейти на Android Видео
12:28
Холостячка заболела коронавирусом после празднования дня рождения
12:18
"Пик похолодания": Украину заморозит до -20 градусов - синоптик Видео
Реклама
11:58
Степанов пристыдил украинцев, которые не закупили носки перед карантином Видео
11:49
Голая жена Монатика показала шикарные формы на нежном фото
11:41
Прививка от COVID-19 за деньги: в Минздраве назвали сроки платной вакцинации Видео
11:36
Что вызывает рак простаты: факторы риска Видео
11:30
Жесткий карантин в Киеве: супермаркеты возобновили продажу "запрещенки" Видео
11:25
Гороскоп на 11 января для всех: заряжение любовью, интриги и амурный холодок Видео
11:20
Молодая жена Виктора Павлика забеременела на карантине
11:07
"Эпоха пандемий": иммунолог предупредил о невиданных вирусах Видео
11:02
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
10:59
Врач разнес ужесточение карантина и назвал главную ошибку с "локдауном" Видео
10:58
Ученые выяснили, почему вирус-"мутант" более заразен Видео
10:37
Толкучка в метро и маршрутках: как в Киеве работает транспорт во время жесткого карантина Видео
10:37
Герпес: как облегчить неизлечимый вирус Видео
10:28
Компания Amazon отрезала любимую соцсеть сторонников Трампа от своих серверов Видео
10:23
Американцы окончательно потеряли свою Америку мнение
10:19
Повторное заражение COVID-19: профессор назвал скрытую причину Видео
09:55
Степанов объяснил, для чего в Украине ввели жесткий карантин Видео
09:43
Снегопады, метели и мороз до -16: какой будет погода в Украине до конца недели Видео
09:25
Секс в большом городе официально продлен - появился первый тизер Видео
09:25
Президентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанация мнение
Реклама
09:23
Как сделать желания реальностью: астролог назвала правила Видео
09:22
СМИ: приход к власти Байдена развяжет газовую войну из-за Северного потока-2 Видео
09:11
Кальций: признаки и симптомы недостаточности Видео
08:58
Впервые появилась информация о состоянии Анастасии Заворотнюк
08:12
Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов Видео
08:11
В США для узурпации власти используют методы, обкатанные на Украине мнение
08:04
Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина" и призвала Пенса отстранить "помешанного" Видео
07:51
Бомбы и коктейли Молотова: стало известно, с чем сторонники Трампа пошли на Капитолий Видео
07:14
Повышает риск смерти от COVID-19 в два раза: названа болезнь Видео
06:49
Локдаун в Украине - имитация бурной деятельности от безысходности мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять