Что известно о новой игре Naughty Dog, разработчика популярных серий игр Uncharted и The Last of Us

Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

С момента релиза супер-успешного PS4-эксклюзива The Last of Us Part II прошло меньше полугода, а компания-разработчик Naughty Dog уже вовсю трудится над очередным шедевром.

На это указывают ряд обновленных профилей сотрудников студии на странице LinkedIn, которые были повышены в своих должностях в конце 2020 года. Примерно в это же время стало известно, что студия начала работу над новым тайтлом.

Несмотря на то, что официальный анонс наверняка состоится еще не скоро, уже сейчас на основе различной доступной информации можно сложить первые предположения о том, что из себя будет представлять новая игра Naughty Dog. В конце 2018 года студия объявила кастинг на роль темнокожего мужчины от 40 до 60 лет – кандидат должен быть короткостриженным, а также "сильным, но не рельефным".

В сентябре прошло года Naughty Dog открыла необычную вакансию на LinkedIn. Так, студия искала графического программиста, от которого требовался навык работы с AMD GCN, NVIDIA CUDA, DirectX 12 и Vulkan. Что примечательно, все эти технологии не используются в консолях и работают только на ПК. Компания не указала, над каким проектом предстоит работать сотруднику, и в целом не раскрыла других подробностей, однако такой упор на технологии для ПК позволяет предположить, что студия готовится к релизу игры на этой платформе.

Кадр из Uncharted 3 / Naughty Dog

Что же это за игра? Нам остаётся только догадываться. Творческий директор Naughty Dog Нил Дракманн вскоре после запуска The Last of Us Part 2 сказал, что их следующая игра может быть либо продолжением, либо совершенно новым IP. Продолжительное время ходили слухи о безымянном проекте в сеттинге научной фантастики.

В настоящий момент в стенах студии ведется работа над полноценной многопользовательской игрой на базе The Last of Us Part II, которая переросла из дополнительного режима в самостоятельный проект.

Напомним, что релиз The Last of Us: Part II состоялся летом этого года только на PS4. На новой консоли PS5 игра доступна в рамках программы обратной совместимости.