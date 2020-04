Придется рубиться двумя топорами: что показал трейлер Assassinʼs Creed Valhalla

Что показал первый трейлер Assassinʼs Creed Valhalla / twitter.com/shinobi602

Вышел первый трейлер новой части исторической серии про убийственных бойцов – Assassinʼs Creed Valhalla.

Главный герой – глава клана викингов Эйвор. Но сразу оговоримся, что играть можно и за женщину.

Сражаться придется в Англии IX века. Главный герой попытается оттяпать у короля Уэссекса Альфреда побольше английских поселений. Впрочем, сражаться приходится не всегда – тут существует функция дипломатии. В зависимости от того, с кем заключишь альянс, тебе впоследствии будет проще (или, наоборот, сложнее) выиграть то или иное сражение.

Главные фишки – в Valhalla своему персонажу можно менять не только броню и прическу, но даже татуировки и боевую раскраску.

Assassinʼs Creed Valhalla – трейлер

Assassinʼs Creed Valhalla – официальные скриншоты

Assassinʼs Creed Valhalla – дата выхода, технические требования

Вальгаллу разрабатывают уже два с половиной года. В итоге обещают, что Assassinʼs Creed Valhalla выйдет в конце 2020 года.

Играть можно будет на консолях нового поколения:

PlayStation 4,

PlayStation 5,

Xbox Series X,

Xbox One,

PC,

Google Stadia.

