Придется рубиться двумя топорами: что показал трейлер Assassinʼs Creed Valhalla

В Assassinʼs Creed Valhalla можно играть за женщину и нужно устраивать набеги.
Вышел первый трейлер новой части исторической серии про убийственных бойцов – Assassinʼs Creed Valhalla.
Главный герой – глава клана викингов Эйвор. Но сразу оговоримся, что играть можно и за женщину.
Сражаться придется в Англии IX века. Главный герой попытается оттяпать у короля Уэссекса Альфреда побольше английских поселений. Впрочем, сражаться приходится не всегда – тут существует функция дипломатии. В зависимости от того, с кем заключишь альянс, тебе впоследствии будет проще (или, наоборот, сложнее) выиграть то или иное сражение.
Главные фишки – в Valhalla своему персонажу можно менять не только броню и прическу, но даже татуировки и боевую раскраску.
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Assassinʼs Creed Valhalla – трейлер
Assassinʼs Creed Valhalla – официальные скриншоты
Assassinʼs Creed Valhalla – дата выхода, технические требования
Вальгаллу разрабатывают уже два с половиной года. В итоге обещают, что Assassinʼs Creed Valhalla выйдет в конце 2020 года.
Играть можно будет на консолях нового поколения:
- PlayStation 4,
- PlayStation 5,
- Xbox Series X,
- Xbox One,
- PC,
- Google Stadia.
Ранее создатели The Last of Us Part II прокомментировали спойлеры по игре. Разработчики разочарованы, но все еще верят в свою игру.