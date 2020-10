Что такое игра Among Us и почему она стала мировым хитом

Инди-игра Among Us стала настоящим феноменом

За последний месяц онлайновая социальная игра Among Us стремительно перешла из разряда местечковых игр в ряды самых популярных развлечений.

На фоне этого редакция Главред решила выяснить, из чего складывается поп-культурный феномен игры.

Если в августе все бросились играть в Fall Guys про милых существ, участвующих в забеге с препятствиями, то в октябре королем стала Among Us — ещё одна игра на выбивание с милыми существами, но с совершенно другим подходом.

Что примечательно, релиз игры состоялся еще летом 2018-го года — тогда там была только одна карта и отсутствовала возможность игры по сети. Два года, казалось бы, ничем не примечательный инди-проект оставался незамеченным, пока неожиданно не выстрелил этой осенью.

Что из себя представляет Among Us?

В чем прелесть игры — это адаптация классической карточной "Мафии" в интерактивной игровой форме. Здесь нет ведущего, здесь не нужно закрывать глаза, важно просто действовать и быть предельно внимательным. Это весело, непредсказуемо, иногда безумно тупо, но чрезвычайно занимательно. А ещё это бомба с количеством одновременных игроков: пиковый Among Us онлайн насчитывает порядка 4+ миллиона игроков, из-за успеха которой разработчикам даже пришлось отменить сиквел.

Among Us / InnerSloth

Расклад предельно прост: есть команда из 10 игроков, среди которых есть от одного до трех самозванцев. Вы находитесь на локации (сейчас их 3), где нужно заниматься ремонтом и исследованиями, выполняя разные задания — если выполнить все, то экипаж побеждает. Предатели в это время должны уничтожить всех, устроив саботаж, либо убивая членов экипажа по одному.

Члены экипажа должны проходить мини-игры, разбросанные по локации, при этом внимательно наблюдая за другими игроками, их поведением и разными странностями. Предатели, в свою очередь, должны не выдать себя и не быть замеченными за саботажем или убийством. По сути, это социальный стелс, в котором выживает хитрейший.

Игроки могут в определенный момент созвать совещание, на котором проводится голосование — тот, у кого больше всего голосов умирает. В момент совещания доступен чат, где одни излагают свои теории и обвинения, а самозванцы, или, как их называет сама игра, "импостеры", вынуждены блефовать, намеренно указывая на членов экипажа — так "свои" могут убивать "своих".

Впрочем, несмотря на простоту и доступность игрового процесса, некоторые игроки питают особый интерес к всевозможным обходам ограничений, в простонародье — читерству. В связи с чем, дабы предостеречь наших читателей, мы настоятельно рекомендуем обходить among us мод меню и among us взлом мод меню стороной во избежание возможной блокировки вашего аккаунта. Более того, разработчики активно занимаются созданием античита, так что все нарушители после обновления игры могут отправиться в бан.

Among Us / InnerSloth

Among Us — простой с первого взгляда проект, который выглядит как слепленная на коленке мобильная игра из глубоких недр Google Play. Но в ней есть широченный потенциал из-за непредсказуемости действий самих игроков. В приятной компании этот проект может превратиться в отличнейшую вещь для посиделок, ну а для тех, кто играет сам по себе, есть хорошая новость — разработчики планируют активно поддерживать своё детище.

Скачать Among Us на пк и смартфон:

Сейчас игра доступна бесплатно на iOS и Android, а версию в Steam можно приобрести за 99 грн — между всеми платформами работает кроссплей.

Among Us купить на ПК;

Among Us скачать на iOS;

Among Us скачать на Android..

