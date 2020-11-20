Сцены секса, отсылки к Ведьмаку, плюсы и минусы игры – впечатления журналистов о Cyberpunk 2077

До выхода игры осталось меньше месяца.
Журналисты популярных игровых изданий уже получили возможность поиграть и написать свои впечатления о грядущей ролевой игры Cyberpunk 2077, которая создается силами польской студии CD Projekt RED, подарившая нам трилогию о ведьмаке Геральте.
Напомним, что Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.
Журналистам разрешили делать в игре что угодно, а на все про все давалось 16 часов (две сессии по 8 часов). Главред пересказал главное из их материалов:
- Рукопашная боевка значительно улучшилась;
- Стрельба в игре также хороша, как и в геймплейных трейлерах;
- Геймлейно игра ощущается как последние Deus Ex, в частности Human Revolution;
- Все это время авторы показывали нам кадры из первых четырех часов игры;
- Иногда вставляя аугментации можно словить вирус, после чего игроку придется вручную с ним бороться через специальную мини-игру;
- Сражаться придется не только с головорезами, но и с нетраннерами, которые смогут взламывать вас и, например, перезагружать ваши аугментации, или поджигать их;
- Шкала репутации, которая заполняется за выполнение квестов, влияет лишь на то, какие предметы и оружие вы можете приобрести в данный момент. Никакого уровневого барьера в заданиях нет;
- Сбор лута похож на четвертый Fallout. При обыске трупа или контейнера открывается не специальное меню, а маленькое окошко, из-за чего сбор предметов стал значительно проще. При том, особо ценные предметы будут отмечаться разными цветами;
- Крафт напоминает третьего Ведьмака. Тебе приходится искать специальные чертежи и ресурсы по всему Найт-Сити;
- В игре есть меч под названием "Черный Единорог", являющийся отсылкой к "Ведьмаку". В описании есть упоминание отсутствия DRM;
- В основных сюжетных квестах часто применяются уникальные одноразовые механики;
- Четыре типа заданий: Сюжетные, второстепенные, заказы и городские истории;
- Физику транспорта исправили. Подобно Плотве, ваш личный байк или автомобиль появляется из ниоткуда, правда в Cyberpunk 2077 это объясняется наличием автопилота;
- В эротических сценах режиссерская камера не показывает гениталий;
- Чтобы заромансить персонажа недостаточно выполнить его сюжетную линию – иногда потенциальный партнер будет отказывать в отношениях, например, из-за того, что он Корпорат или же у него неприятное телосложение;
- У каждого партнера своя собственная срежиссированная сцена секса;
- Начальные ветки у Корпората, Уличного пацана и Кочевника существенно отличаются;
- Рейтрейсинг удивляет, но и без него игра достаточно красивая.
Напомним, что изначально издатель обещал выпустить игру в апреле этого года, после чего её отложили до сентября. Последней датой в сетке релизов значилось 19 ноября.
По состоянию на сегодня релиз Киберпанка 2077 запланирован на 10 декабря.
В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.
- В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
- В магазине GOG - 850 гривен;
- В магазине Steam - 899 гривен;
- В магазине EGS - 899 гривен.
Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.