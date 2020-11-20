Сцены секса, отсылки к Ведьмаку, плюсы и минусы игры – впечатления журналистов о Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

Журналисты популярных игровых изданий уже получили возможность поиграть и написать свои впечатления о грядущей ролевой игры Cyberpunk 2077, которая создается силами польской студии CD Projekt RED, подарившая нам трилогию о ведьмаке Геральте.

Напомним, что Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

Журналистам разрешили делать в игре что угодно, а на все про все давалось 16 часов (две сессии по 8 часов). Главред пересказал главное из их материалов:

Рукопашная боевка значительно улучшилась;

Стрельба в игре также хороша, как и в геймплейных трейлерах;

Геймлейно игра ощущается как последние Deus Ex, в частности Human Revolution;

Все это время авторы показывали нам кадры из первых четырех часов игры;

Иногда вставляя аугментации можно словить вирус, после чего игроку придется вручную с ним бороться через специальную мини-игру;

Сражаться придется не только с головорезами, но и с нетраннерами, которые смогут взламывать вас и, например, перезагружать ваши аугментации, или поджигать их;

Шкала репутации, которая заполняется за выполнение квестов, влияет лишь на то, какие предметы и оружие вы можете приобрести в данный момент. Никакого уровневого барьера в заданиях нет;

Сбор лута похож на четвертый Fallout. При обыске трупа или контейнера открывается не специальное меню, а маленькое окошко, из-за чего сбор предметов стал значительно проще. При том, особо ценные предметы будут отмечаться разными цветами;

Крафт напоминает третьего Ведьмака. Тебе приходится искать специальные чертежи и ресурсы по всему Найт-Сити;

В игре есть меч под названием "Черный Единорог", являющийся отсылкой к "Ведьмаку". В описании есть упоминание отсутствия DRM;

В основных сюжетных квестах часто применяются уникальные одноразовые механики;

Четыре типа заданий: Сюжетные, второстепенные, заказы и городские истории;

Физику транспорта исправили. Подобно Плотве, ваш личный байк или автомобиль появляется из ниоткуда, правда в Cyberpunk 2077 это объясняется наличием автопилота;

В эротических сценах режиссерская камера не показывает гениталий;

Чтобы заромансить персонажа недостаточно выполнить его сюжетную линию – иногда потенциальный партнер будет отказывать в отношениях, например, из-за того, что он Корпорат или же у него неприятное телосложение;

У каждого партнера своя собственная срежиссированная сцена секса;

Начальные ветки у Корпората, Уличного пацана и Кочевника существенно отличаются;

Рейтрейсинг удивляет, но и без него игра достаточно красивая.

Напомним, что изначально издатель обещал выпустить игру в апреле этого года, после чего её отложили до сентября. Последней датой в сетке релизов значилось 19 ноября.

По состоянию на сегодня релиз Киберпанка 2077 запланирован на 10 декабря.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.