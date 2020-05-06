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В PS Store стартовала распродажа под названием "Скрытые сокровища"

6 мая 2020, 15:13

В двух акциях участвуют более 400 игр.

Control
Хит Control от Remedy продается в магазине PS с пятидесятипроцентной скидкой

В магазине Sony PlayStation началась масштабная распродажа игр. Точнее, сразу две - первая началась в рамках промо-акции "Игры до 20 евро". Всего уценка была произведена для около 200 тайтлов. Скидки будут действовать еще неделю, до 13 мая.

Сейчас по сниженной цене можно купить такие хиты, как Rage 2, Rise of the Tomb Raider, Far Cry 5, Assassin’s Creed: Origins, Dishonored 2.

Распродажа направлена на то, чтобы стимулировать людей оставаться дома в период коронавирусной эпидемии.

Так, файтинг Tekken 7 отдают за 399 гривен вместо 1499, за такую же цену можно взять четвертую часть Fallout. На 67%, с 489 до 159 подешевела стратегия о распространении вирусов Plague Inc Evolved, с 1900 до 500 гривен снизилась стоимость FarCry 5.

Из эксклюзивов PlayStation на 40 % подешевел хит God of War 2018 года от Santa Monica Studio.

Читайте такжеРазработчики S.T.A.L.K.E.R. рассказали, как идет работа и показали новые кадрыНаиболее щедрое предложение выкатили датчане из IO Interactive: второй Hitman подешевел сразу на 1300 гривен, с 1999 до 649, а "золотое издание" его предшественника, со всеми дополнениями, сейчас вовсе стоит 299 грн.

Одновременно с первой акцией началась и вторая, под названием "Скрытые сокровища".

Среди выгодных предложений – 60-процентная скидка на полный второй сезон Life is Strange 2: Complete Season (519 грн), менее существенная уценка римейка культового Мор: Утопия (он же Pathologic 2, до 787 грн), 33-процентная скидка на стратегию Frostpunk. Всего за 129 грн (со скидкой 80%) можно успеть урвать мрачный и прекрасный платформер Little Nightmares. Также на полцены подешевел шутер  Control от создателей Макса Пейна.

С полным списком предложений обеих акций - Игры до 20 евро и Скрытые сокровища - можно ознакомиться в официальном блоге PlayStation.

Кроме того, подписчики сервиса PlayStation Network могут до 8 мая посмотреть первые сезоны популярных аниме-шоу Атака титанов и Чёрный клевер.

Tekken 7 Fallout Far Cry Assassin’s Creed: Origins Dishonored 2 Plague Inc. PlayStation PlayStation 4 God of War Hitman Life Is Strange 2 Control
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