Стало известно, когда в следующий раз покажут долгожданную Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED сейчас является одной из самых ожидаемых игр в мире. О киберпанковой RPG мы не слышали громких новостей уже давно, но теперь наконец-то стало известно, когда ее покажут в следующий раз.

Об этом сообщило западное издание IGN. Оно задумало летом 2020 года провести свое игровое мероприятие под названием "Лето гейминга". Именно на него польская студия и привезет Cyberpunk 2077.

У "Лета гейминга" пока нет точной даты проведения. Мероприятие состоится когда-то в июне. На нем различные игровые студии будут показывать свои новинки и делиться новостями.

Читайте такжеПосле выхода Cyberpunk 2077 разработчики хотят заняться новой игрой по ВедьмакуК подобной альтернативе сайт IGN пришел после того, как крупнейшую игровую выставку E3 2020 отменили из-за коронавируса. Организаторы последней хотели создать онлайн-замену, но ничего не получилось. В итоге E3 2020 отменили окончательно.

"Лето гейминга" также посетят многие другие крупные компании, а также разработчики и издатели игр. Среди них уже числятся 2K, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia, Twitter, Devolver Digital, THQ Nordic и многие другие.

Это будет онлайн-мероприятие, так как безопасность участников во время эпидемии коронавируса для IGN стоит на первом месте.

Cyberpunk 2077 дата выхода – 17 сентября 2020 года. Игра основана на настолке Cyberpunk 2020. У Cyberpunk 2077 системные требования пока не раскрываются, зато Cyberpunk 2077 Steam-страница уже есть. Там же можно предзаказать игру за 899 гривен. Одной из приглашенных в игру звезд стал Киану Ривз.

Изначально игра должна была выйти раньше, но в итоге Cyberpunk 2077 перенесли.

Cyberpunk 2077 – трейлер