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В Cyberpunk 2077 можно редактировать половые органы и совмещать пол

12 мая 2020, 16:05

Создатели Cyberpunk 2077 решили пойти в ногу со временем, и добавили революционную функцию в редактор, из-за чего рейтинг игры стал М (17+).

Cyberpank 2077
Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

В Cyberpunk 2077 появилась функция редактирования формы и размеров половых органов, совмещение полов у одного персонажа, а также прописаны сцены для орального секса. Вместе с открытым употреблением наркотиков, алкоголя и сцен кровавого насилия, это все привело к тому, что ESRB определила ролевой игре Cyberpunk 2077 возрастную категорию M (17+), пишет  Gamemag.

Собственно, в описании игры указано, что в редакторе можно будет менять и настраивать во внешности пол, размер и форму гениталий, груди, и даже совмещать их. 

"Игра содержит наготу и сексуальные материалы: игроки могут выбрать пол и настроить своего персонажа; настройка может включать в себя изображения груди, ягодиц и гениталий, а также различные размеры и комбинации гениталий", - говорится в описании.

Cyberpank 2077
Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Кроме того, доступны будуть сцены секса, в том числе орального, а также кровавые сцены (от первого лица). В пример приводят задание, где нужно забивать гвозди в другого персонажа.

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По слухам, демонстрация игры запланирована на 11 июля 2020 - если не поменяются обстоятельства из-за пандемии коронавируса в мире.

Cyberpunk 2077 геймплей смотреть онлайн видео:

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоится 17-го сентября 2020.

Cyberpunk 2077 игры CD Projekt RED игры на ПК
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