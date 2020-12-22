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Cyberpunk 2077 на консолях PS и Xbox стал гораздо лучше – игроки возвращаются в Найт-Сити

22 декабря 2020, 14:38

Производительность увеличилась до 20-30%.

Cyberpunk 2077 Киану Ривз
Cyberpunk 2077 Киану Ривз

В сети появились материалы со сравнением старой и текущей версией многострадальной ролевой игры Cyberpunk 2077 на базовых консолях PlayStation 4/5 и всех Xbox, в том числе One X и Series S.

Патч 1.05 появился вечером 19-го декабря. Помимо устранения критических ошибок в основных и дополнительных миссиях, разработчики решили проблему процессоров AMD с 4 и 6 ядрами, у которых была заблокирована функция многопоточности.

Появились видеоматериалы, в которых показывается, что производительность игры на Xbox One увеличилась до 20-30%. В частности, кадровая частота закрепилась на 25 fps, хотя ранее этот показатель варьировался от 15 до 30 fps. Правда, освещение и тени стали немного хуже, и это касается всех Xbox, в том числе One X и Series S, кроме Series X.

У One X частота кадров в секунду составляет 30 fps с редкими простаками при перемещении по городу, хотя ранее было 22-26. А вот у младшей версии Series S производительность совсем не изменилась.

Разрешение игры на всех консолях Xbox:

  • Xbox One — динамическое 900р
  • Xbox One X — динамическое 1368р
  • Xbox Series S — динамическое 1080р
  • Xbox Series X (30 FPS) — 1800р
  • Xbox Series X (60 FPS) — 1224р

Что касается Киберпанк 2077 на консолях PlayStation, то по отзывам пользователей игра стала работать лучше, и играть теперь намного приятней. Как можно видеть, на PS4 были улучшены отражения, а модель главного героя в начале игры загружается со всеми деталями. Также разработчики подняли разрешение во всех версиях, кроме PS5.

Разрешение игры на всех консолях PlayStation:

  • PS4 — динамическое 1080р (было динамическое 900р)
  • PS4 Pro — динамическое 1224р (было динамическое 1188р)
  • PS5 — 1224р

Напомним, что пару дней назад в Cyberpunk 2077 обнаружили новый баг, из-за которого можно потерять все сохранения. Так, в частности, если размер вашего файл сохранения превысит 8 МБ, то файл испортится и его будет невозможно считать. Пользователи же отмечают, что размер сейва в 8 МБ можно получить наиграв около 150 часов. CD Projekt Red уже знают о проблеме и обещают всё починить, но уже испорченные сохранения вернуть не удастся.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

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