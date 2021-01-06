УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Cyberpunk 2077 теряет игроков – новый проект от CD Projekt Red быстро наскучивает геймерам

6 января 2021, 20:11

Пользователи Steam перестают играть в Cyberpunk 2077 быстрее, чем в The Witcher 3: Wild Hunt во время её запуска.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 теряет игроков в Steam / CD Projekt Red

На самом старте ролевая игра Cyberpunk 2077, новое творение польской студии CD Projekt Red, создателей популярной серии о Ведьмаке, поставила новый рекорд в Steam по количеству игроков – одновременно в неё играло свыше миллиона человек.

Для сравнения, прошлый рекорд принадлежал Fallout 4, в который играло 472 тысячи человек. Также игроков было в 10 раз больше, чем на старте The Witcher 3.

Но сейчас всё намного плачевнее – меньше чем за месяц игра потеряла 79% игроков, а пиковый онлайн два дня назад был всего 225 тысяч человек. У того же Ведьмака на старте онлайн был 92 тысячи, через месяц – 55 тысяч, а недавний онлайн составил более 100 тысяч игроков. Цифры, конечно, всё ещё не сравнимые, но фэнтези-RPG потеряла менее половины игроков за месяц, а вот кибер-RPG всё продолжает терять аудиторию.

На днях студия CD Projekt Red поделилась информацией о первом дополнении для Киберпанка 2077 – оно выйдет в начале 2021 года, предположительно, вместе с большим февральским патчем. Никаких точных подробностей у DLC нет, зато известно, что оно будет бесплатным и "расскажет новою историю Найт-Сити". Возможно, это поможет разработчикам вернуть интерес к игре.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic по-прежнему достаточно высока и держится на отметке в 87 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 7,1, Xbox One – 4,5, а на PS4 и вовсе 3,3. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Хочется надеяться, что поляки смогут отполировать продукт в кратчайшие сроки. Запуск пока что задался лишь с финансовой стороны, потому что это всё похоже на кошмар для имиджа: низкие пользовательские оценки на Metacritic, большое количество жалоб в Сети и большая дистанция до финального результата. Наверняка в CD Projekt Red сейчас аврал, так как Sony временно сняла Cyberpunk 2077 с продажи в PS Store. Пока неизвестно, когда игра вернётся в продажу. Возможно, Sony разрешит вновь выпустить её в PS Store только после внесения глобальных изменений.

Cyberpunk 2077
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее главные аналитики графической составляющей новых игр, Digital Foundry, выбрали самые впечатляющие тайтлы 2020, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в прошедшем году

На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Steam The Witcher 3: Wild Hunt
Сейчас вы просматриваете новость «Cyberpunk 2077 теряет игроков – новый проект от CD Projekt Red быстро наскучивает геймерам». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods MaxНе спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max PlayStation 4, похоже, всё – Sony сворачивает производство консолейPlayStation 4, похоже, всё – Sony сворачивает производство консолей Microsoft планирует радикальное изменение Windows: что нового появится в культовой ОСMicrosoft планирует радикальное изменение Windows: что нового появится в культовой ОС Valve подвела итоги премии The Steam Awards 2020 – и в нескольких номинациях даже выигралаValve подвела итоги премии The Steam Awards 2020 – и в нескольких номинациях даже выиграла Откровения разработчика Cyberpunk 2077: когда на самом деле будут исправлены все ошибкиОткровения разработчика Cyberpunk 2077: когда на самом деле будут исправлены все ошибки
Следующий материал

Последние новости

21:35
Нелегальная вакцина от коронавируса в Украине: в Минздраве отреагировали на скандал
21:33
В США горячо: жесткое заявление Трампа и срыв утверждения итогов выборов Видео
21:25
Гороскоп на 7 января для всех: влюбленность, крах из-за риска и рост популярности Видео
21:22
Коллективный иммунитет: что это и для чего он нужен Видео
21:21
Стали известны подробности новой игры от создателей популярной серии шутеров Crysis
Реклама
21:04
Судья КСУ обвинил Офис Зеленского в давлении и намерен покинуть Украину Видео
20:36
Контрабандная вакцина от коронавируса в Украине: в СБУ сделали заявление Видео
20:12
Ответ на удар США по Северному потоку-2: в Германии приняли новое решение Видео
20:11
Cyberpunk 2077 теряет игроков – новый проект от CD Projekt Red быстро наскучивает геймерам
20:09
Медики назвали самый полезный завтрак
19:32
Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол Видео
19:27
"Тайная вакцинация от COVID-19": СМИ узнали, где в Украине прививали VIP-персон Видео
19:07
Степанов назвал цену китайской вакцины от коронавируса для Украины Видео
18:55
Создатели Hitman III показали геймплейные особенности новой части культовой серии об Агенте 47 Видео
18:52
Мэр Черкасс раскритиковал локдаун в Украине и бросил камень в огород Кабмина Видео
18:16
Контрабандная вакцина от COVID-19 в Украине: Зеленский сделал жесткое заявление Видео
18:10
Новый бунт из-за карантина: в Тернополе объявили об отказе от локдауна Видео
18:06
Александр Рудинский признался, сколько получил за сериал Перші ластівки Видео
17:55
S.T.A.L.K.E.R. 2: появились новые подробности долгожданной игры про Зону и сталкеров
17:41
Локдаун в Украине: в Кабмине рассказали подробности нового карантина Видео
Реклама
17:39
Наш флаг значит смерть - подробности нового сериала от Тайки Вайтити
17:20
Отстраненный Зеленским Тупицкий покинул Украину – экс-нардеп Видео
17:10
Скандал с вакциной от COVID-19: производитель грозит свернуть переговоры - Медзакупки Видео
17:06
Стало известно об обращении в КСУ по отмене "медреформы Супрун" Видео
17:03
В Украину идет мощный циклон: синоптик назвала дату опасности Видео
16:48
Красивые поздравления с Сочельником и Рождеством – прикольные и душевные
16:44
От Плюща до Корбана: самые известные трагедии с детьми украинских политиков Видео
16:34
В Одессе мужчина вломился в мебельный салон и уснул на диване Видео
16:30
Представлены 14 минут геймплея The Medium – польского Silent Hill на стыке двух миров Видео
16:19
Мир наизнанку 2021 - дата выхода 12 сезона Світ Навиворіт на 1+1
16:12
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
16:11
Жванию вызвали в ГБР как свидетеля по делам Майдана: фото повестки Видео
15:45
Российская ведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом
15:27
Пленки по делу Шеремета отдали экспертам: Геращенко рассказал подробности Видео
15:24
Не спешите с покупкой – Apple работает над удешевлённой версией AirPods Max Видео
15:22
В Луганске прогремел взрыв, пострадал "главный милиционер ЛНР" – СМИ
15:20
Голая дочь Ким Бесингер произвела фурор развратными фото
15:05
В Кабмине отреагировали на "подпольную вакцинацию" от COVID-19 в Украине Видео
14:58
Вечеринка перед трагедией: всплыли новые детали гибели сына Корбана
14:33
В Евросоюзе одобрена еще одна вакцина от COVID-19 Видео
Реклама
14:33
Степанов назвал сроки поставки в Украину вакцины Sinovac от COVID-19 Видео
14:23
Тупицкий продолжит работать, невзирая на указ Зеленского - судья КСУ Видео
14:20
Bethesda намекнула на место действия шестой части культовой серии игр The Elder Scrolls
14:00
У Зеленского сделали заявление о работе КСУ после отстранения Тупицкого Видео
13:41
Степанов предупредил о резком скачке числа больных COVID-19 и назвал сроки Видео
13:24
Знаменитый рэпер Dr Dre в реанимации с кровоизлиянием
13:17
Студия Respawn Entertainment объявила о начале нового события "Ночной бой" в Apex Legends Видео
13:09
Горячая Ирина Шейк снялась для откровенного календаря
12:58
Отмена жесткого локдауна: у Зеленского расставили точки над "і" Видео
12:58
Строительство Северного потока-2: стало известно о прибытии трубоукладчика в Данию Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять