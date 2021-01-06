Cyberpunk 2077 теряет игроков – новый проект от CD Projekt Red быстро наскучивает геймерам

Cyberpunk 2077 теряет игроков в Steam / CD Projekt Red

На самом старте ролевая игра Cyberpunk 2077, новое творение польской студии CD Projekt Red, создателей популярной серии о Ведьмаке, поставила новый рекорд в Steam по количеству игроков – одновременно в неё играло свыше миллиона человек.

Для сравнения, прошлый рекорд принадлежал Fallout 4, в который играло 472 тысячи человек. Также игроков было в 10 раз больше, чем на старте The Witcher 3.

Но сейчас всё намного плачевнее – меньше чем за месяц игра потеряла 79% игроков, а пиковый онлайн два дня назад был всего 225 тысяч человек. У того же Ведьмака на старте онлайн был 92 тысячи, через месяц – 55 тысяч, а недавний онлайн составил более 100 тысяч игроков. Цифры, конечно, всё ещё не сравнимые, но фэнтези-RPG потеряла менее половины игроков за месяц, а вот кибер-RPG всё продолжает терять аудиторию.

На днях студия CD Projekt Red поделилась информацией о первом дополнении для Киберпанка 2077 – оно выйдет в начале 2021 года, предположительно, вместе с большим февральским патчем. Никаких точных подробностей у DLC нет, зато известно, что оно будет бесплатным и "расскажет новою историю Найт-Сити". Возможно, это поможет разработчикам вернуть интерес к игре.

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic по-прежнему достаточно высока и держится на отметке в 87 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 7,1, Xbox One – 4,5, а на PS4 и вовсе 3,3. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Хочется надеяться, что поляки смогут отполировать продукт в кратчайшие сроки. Запуск пока что задался лишь с финансовой стороны, потому что это всё похоже на кошмар для имиджа: низкие пользовательские оценки на Metacritic, большое количество жалоб в Сети и большая дистанция до финального результата. Наверняка в CD Projekt Red сейчас аврал, так как Sony временно сняла Cyberpunk 2077 с продажи в PS Store. Пока неизвестно, когда игра вернётся в продажу. Возможно, Sony разрешит вновь выпустить её в PS Store только после внесения глобальных изменений.

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Microsoft Store - 1699 гривен;

GOG - 850 гривен;

Steam - 899 гривен;

EGS - 899 гривен.

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