Death Stranding и Mafia слили на трекеры со взломанной защитой

Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Известная итальянская хакерская группировка CPY вернулась ко взломам игр с защитой Denuvo.

В списке взломанных игр оказались Mafia: Definitive Edition, Death Stranding, Total War Saga: Troy и eFootball PES 2021.

Death Stranding торрент уже доступен на крупнейших пиратских торрентах-трекерах, там же выложены и остальные вышеперечисленные игры.

Из перечисленных проектов дольше других продержался Death Stranding — версия игры Kojima Productions вышла на ПК в июле этого года. Самой свежей из игр, в которых обошли Denuvo, стала Mafia: Definitive Edition, вышедшая в прошлом месяце.

Ранее разработчики Denuvo рассказали об улучшении своей защиты. Они были уверены, что хакерам потребуется как минимум от трех до четырех месяцев для обхода их новейшей защиты.

CPYв одном из комментариев к своим постам объяснили, что цель взломов — это не личная выгода в виде донатов от благодарных пользователей. Хакеры хотят первую очередь "лишить издателей права на исключительное владение продуктом" из-за привязки их игр к DRM-системам.

Редакция Главред ни в коем случае не поощряет пиратство — данная информация представлена исключительно в качестве ознакомления.