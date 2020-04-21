Death Stranding на ПК отложили из-за коронавируса

Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Death Stranding – один из главных эксклюзивов PlayStation 4 и самая загадочная игра Хидео Кодзимы. В июне 2020 года она должна была добраться и до ПК, но коронавирус помешал этим планам. Потому приключения курьера Сэма для PC пришлось отложить.

Сейчас в Kojima Productions все работают удаленно, потому что у одного из сотрудников студии обнаружили коронавирус. Это затрудняет и замедляется все рабочие процессы, так что разработчики просто не успели вовремя доделать Death Stranding PC-версию.

Новая дата выхода – 14 июля. Игру отложили почти на полтора месяца. Изначально на ПК она должна была выйти 2 июня.

В версии для ПК значительно улучшат графику игры. В этом можно убедиться лично благодаря трейлеру.

Death Stranding – трейлер ПК-версии

Читайте такжеХидео Кодзима рассказал об идее своей новой революционной игрыDeath Stranding – игра, которую создал Хидео Кодзима. Это его последняя на сегодняшний день работа и точно уж самая сюрреалистичная. По сюжету мир оказался почти уничтожен после катастрофы, получившей название Выход Смерти. И теперь курьеру Сэму Портеру Бриджесу предстоит объединить людей и вернуть человечеству надежду.

Кстати, ходят слухи, что Death Stranding оказалась огромным провалом в плане продаж.