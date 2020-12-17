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Death Stranding от Хидео Кодзимы получила бесплатное обновление по мотивам Cyberpunk 2077

17 декабря 2020, 13:18

Обладатели игры Kojima Productions получат соответствующее обновление через Steam или EGS.

Cyberpunk 2077 Киану Ривз
Cyberpunk 2077 Киану Ривз

Kojima Productions сделали ответку для CD Projekt Red. После того как поляки поместили в свою новую игру Хидео Кодзиму, японцы добавили в Death Stranding частичку Киберпанка 2077.

Игра получит бесплатное обновление со следующими предметами: мотоцикл V, механическую руку, очки Джонни Сильверхенда, и импланты для лица Сэма.

Кроме того, игроков ждут 6 новых заданий с персонажами и лором из мира Cyberpunk 2077, а также скидка в 50% на ПК-версию Death Stranding, которая продлится до 22 декабря. Обладатели компьютерной версии игры получат соответсвующее обновление через Steam или Epic Games Store в ближайшее время.

В будущем обновление появится и на консолях PlayStation, но точную дату не называют.

Death Stranding - трейлер обновления Cyberpunk 2077

Напомним, что релиз Death Stranding на Playstation 4 состоялся в ноябре 2019 года. Компьютерная версия поступила в продажу в июле этого года. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 82 баллов из 100.

Стоит отметить, что Death Stranding является, пожалуй, одним из самых неоднозначных проектов последних лет: одни воспевают оды любви с первых же минут, другие – недоумевают и по сей день, дескать, что это вообще было.

Так или иначе, за три года до выхода игры, мы уже были её частью – это не выражалось в одном только ожидании, мы были самыми настоящими игроками. Наверное, с этим и связан термин Homo Ludens (человек играющий), которого Кодзима выбрал в качестве маскота своей студии. Для таких людей, процесс стоит выше результата.

Death Stranding
Death Stranding

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store объявил о скором запуске масштабной раздачи игр, в рамках которой, начиная с сегодняшнего дня, компания будет раздавать новую игру каждый день в течение двух недель подряд.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Steam Death Stranding PlayStation 4 GOG
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