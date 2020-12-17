Death Stranding от Хидео Кодзимы получила бесплатное обновление по мотивам Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

Kojima Productions сделали ответку для CD Projekt Red. После того как поляки поместили в свою новую игру Хидео Кодзиму, японцы добавили в Death Stranding частичку Киберпанка 2077.

Игра получит бесплатное обновление со следующими предметами: мотоцикл V, механическую руку, очки Джонни Сильверхенда, и импланты для лица Сэма.

Кроме того, игроков ждут 6 новых заданий с персонажами и лором из мира Cyberpunk 2077, а также скидка в 50% на ПК-версию Death Stranding, которая продлится до 22 декабря. Обладатели компьютерной версии игры получат соответсвующее обновление через Steam или Epic Games Store в ближайшее время.

В будущем обновление появится и на консолях PlayStation, но точную дату не называют.

Death Stranding - трейлер обновления Cyberpunk 2077

Напомним, что релиз Death Stranding на Playstation 4 состоялся в ноябре 2019 года. Компьютерная версия поступила в продажу в июле этого года. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 82 баллов из 100.

Стоит отметить, что Death Stranding является, пожалуй, одним из самых неоднозначных проектов последних лет: одни воспевают оды любви с первых же минут, другие – недоумевают и по сей день, дескать, что это вообще было.

Так или иначе, за три года до выхода игры, мы уже были её частью – это не выражалось в одном только ожидании, мы были самыми настоящими игроками. Наверное, с этим и связан термин Homo Ludens (человек играющий), которого Кодзима выбрал в качестве маскота своей студии. Для таких людей, процесс стоит выше результата.

Death Stranding

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

PS Store - 999 грн;

Steam - 899 грн;

EGS - 899 грн.

Ранее сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store объявил о скором запуске масштабной раздачи игр, в рамках которой, начиная с сегодняшнего дня, компания будет раздавать новую игру каждый день в течение двух недель подряд.