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Представлен дебютный геймплей консольной версии Cyberpunk 2077

17 ноября 2020, 19:21

До выхода игры осталось меньше месяца.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Разработчики из CD Project представили сравнение грядущего ролевого боевика Cyberpunk 2077 на консолях старого и нового поколения — в видео фрагменты на Xbox One сменяются c Series X.

Визуально новое творение поляков выглядит плюс-минус одинаково на обеих консолях от Microsoft, разница возможна в разрешении и производительности. На консоли текущего поколения, особенно во время перестрелок, частота кадрова зачастую заметно снижалась – в целом, ничего критичного.

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Напомним, что изначально издатель обещал выпустить игру в апреле этого года, после чего её отложили до сентября. Последней датой в сетке релизов значилось 19 ноября.

По состоянию на сегодня релиз игры запланирован на 10 декабря.

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077
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