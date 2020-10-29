Demon's Souls — новые подробности одного из главных эксклюзивов PS5

Demon's Souls / PS5

В сети появились подробности PS5-эксклюзива Demon's Souls, опубликованные в международном блоге PlayStation.

Demon's Souls (PS5) — это ремейк хардкорного фэнтезийного ролевого экшена с видом от третьего лица, разработанный From Software эксклюзивно для игровой приставки PlayStation 3. Вышедший без поддержки издателя проект малоизвестной тогда японской студии подкупал своей таинственностью, честной и многообразной боевой системой и онлайн-механиками.

Часть информации уже известна, но также есть и новые особенности. Выделим главное:

Фоторежим с возможностью использовать фильтр, напоминающий о цветовой гамме оригинала с PS3, а также фильтр Куросавы;

Выбор сложности отсутствует;

BluePoint Games исправили большинство багов из оригинальной игры от From Software, но особенно "мемные" и запоминающиеся баги для фанатов оригинальной игры всё-таки оставили;

Можно создать сразу несколько персонажей и поочередно менять их во время прохождения в Нексусе;

Из оригинала вернется механика тенденции миров, зависящая от действий игроков и влияющая на сложность игры;

В ремейке ваш персонаж сможет носить с собой меньше лечебных трав, чем в оригинале. Также более мощные травы будут весить больше;

Все реплики персонажей были перезаписаны заново;

Частично к озвучанию вернулись старые актеры;

На PS5 игра сможет работать в двух режимах; 4K/ стабильные 30 FPS и 4K/ нестабильные 60 FPS.

В PS Store игра будет стоить 2 299 гривен.

Продажи PS5 на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. Изначальная цена на консоль в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно.

Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.