Девушка-хакер взломала Red Dead Redemption 2 — игра продержалась почти год

Текущая неделя стала одной из самых худших в истории антипиратских технологий. Совсем недавно любители торрентов праздновали победу хакерской группировки CPY над антипиратской защитой в творение Кодзимы Death Stranding и ремейке Mafia, а сегодня уже другой известный хакер, скрывающийся под псевдонимом Empress, осуществил взлом Red Dead Redemption 2.

Приключенческий вестерн от Rockstar Games, будучи защищённым системой Arxan, уверенно держал оборону с момента своего релиза в ноябре прошлого года, но всё рано или поздно заканчивается.

Любопытная деталь: под постом о взломе Empress призналась, что она — женщина. Своих дальнейших планов девушка пока не раскрывает, но продолжает настаивать на необходимости борьбы со всеми существующими видами антипиратских технологий.

Редакция Главред ни в коем случае не поощряет пиратство — данная информация представлена исключительно в качестве ознакомления.

Релиз RDR2 на Playstation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года. Компьютерная версия поступила в продажу годом позже. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 97 баллов из 100. Больших похвал удостоились только эксклюзивы Nintendo вроде The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Super Mario Galaxy.

