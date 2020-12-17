Diablo 4: стали известны новые подробности одного из самых ожидаемых проектов в игровой индустрии

Diablo 4 / Blizzard Entertainment

В опубликованном вчера вечером ежеквартальном отчёте старший дизайнер четвёртой части знаменитой серии Diablo Джо Шели рассказал о нескольких крупных обновлениях и изменениях, над которыми команда трудилась последнее время.

Напомним, что анонс игры состоялся в прошлом году в рамках традиционной выставки BlizzCon 2019. Известно, что проект создаётся для ПК и консолей.

Так, основные силы были сосредоточены на системе экипировки – работа велась с учётом ранних отзывов пользователей. Внимание уделялось как индивидуальным параметрам каждого класса, так и визуальному отображению предметов в инвентаре, дабы добиться наивысшей персонализации каждого героя.

В ходе работы команда опиралась на одно важное правило: "Экипировка должна поддерживать и усиливать характеристики каждого класса, а не определять их". Был добавлен такой параметр как скорость оружия. В частности, если игрок хочет, чтобы навык "Ледяные стрелы" наносил больше урона – стоит выбрать двуручный посох, а если важна их скорость, то нужно остановиться на одноручном жезле. Разработчики уверяют, что игроки действительно почувствуют разницу между ними.

Изменения коснулись и качества игровых предметов. Команда не хочет, чтобы геймеры игнорировали всё, из чего в небо не бьёт оранжевый луч. Была увеличена потенциальная мощь отдельных аффиксов на синих магических предметах, увеличено максимальное количество аффиксов для редких предметов и предметов более высокого качества на поздних уровнях. Легендарные свойства легендарных предметов теперь генерируются случайным образом, а эпохальные предметы будут заменены уникальными.

Следующий отчет о разработке Diablo 4 состоится в ходе BlizzConline, которая пройдет с 19 по 20 февраля 2021 года в цифровом формате. Разработчики обещают представить новый геймплей, а также новый класс персонажа.

Diablo 4 - трейлер

Ранее студия Kojima Productions под руководством легендарного Хидео Кодзимы опубликовала вакансии, связанные с разработкой новой игры.

Так, в частности, будущие дизайнеры будут работать над виртуальным миром, в котором важную роль играют гаджеты, транспортные средства и огнестрельное оружие. Среди аниматоров студия хочет отыскать специалистов, обладающих знаниями и умениями в анимации "не только людей, но и техники, мехов и монстров".

В настоящий момент игра находится на ранней стадии разработки, но о чём она именно, неизвестно. Права на франшизу Metal Gear Solid остались за Konami, а в Death Stranding ничего подобного не было. Велика вероятность, что маэстро делает игру на базе оригинальной IP.