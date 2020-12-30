Диктатор, оборотни и лысый убийца со штрихкодом на затылке – самые ожидаемые игры зимы-весны 2021

Кадр из Hitman III / IO Interactive

Сколько игр в сезон надо для счастья? Пару добротных, наверное, достаточно. Зимой-весной обычно выходит не слишком много игр, однако в этом году все выглядит достаточно оптимистично – в первую очередь благодаря желанию Microsoft и Sony продать как можно больше своих консолей нового поколения в праздничный период.

Здесь и заключительная часть трилогии об Агенте 47, которая похвастается эксклюзивными плюшками для PS5, и возвращение Принца Персии, и первый за долгое время качественный хоррор, и море других событий.

Давайте посмотрим, какие громкие тайтлы ждут нас в первой половине наступающего года и что надо просить у Дедушки Мороза. Игры размещены по порядку их выхода:

20 января выходит продолжение знаменитой серии о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47 – Hitman 3

Новая часть во вселенной Hitman станет финалом трилогии World of Assassination, появление которой состоялось в 2016 году. Игроки Hitman 3 могут импортировать локации из предыдущих игр трилогии и получить более 20+ локаций под одной крышей. Все улучшения рендеринга, анимации и искусственного интеллекта, представленные в новой части, доступны во всех трех играх, что делает Hitman 3 идеальным местом для прохождения всей трилогии World of Assassination.

Кроме того, в игре будет поддержка особенностей революционного контроллера DualSense – также в комплекте с каждой копией Hitman III для PS5 будет идти цифровая версия для PS4. Такой шаг сделали в угоду VR-режиму, который доступен в игре только для прошлого поколения.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине EGS - 849 гривен.

28 января ждём страшный и психологический The Medium

Изначально проект должен был выйти 10 декабря, но CD Projekt Red буквально снесли планы студии, перенеся на это же число свой Cyberpunk 2077.

Ключевая фишка игры заключается в том, что исследование одной и той же локации будет происходить параллельно в материальном и духовном мире – эта особенность настолько прожорливая, что даже на Xbox Series X игра будет работать в 4K/30 FPS при включенном рейтрейсинге.

В Microsoft Store игра будет стоить 1 299 гривен.

В магазине Steam - 607 гривен;

В магазине EGS - 638 гривен.

4 февраля явит себя миру игра из вселенной Vampire: The Masquerade, но про оборотней, – Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Главным героем The Apocalypse является оборотень по имени Гару, член клана вервольфов, который решил уйти в изгнание после потери контроля над своей разрушительной яростью. Кахалу, жаждущему искупления и вражеской крови, предстоит сыграть важнейшую роль в войне между Гару и "Эндроном", крупной нефтяной компанией, прислуживающей Вирму, духу скверны и разрушения.

Так, игроков ждет добротная RPG в мире темного фэнтези – со множеством героев, большим открытым миром, и множеством секретов.

В PS Store игра будет стоить 1 499 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1419 гривен;

В магазине EGS - 1034 гривен.

11 февраля выйдет продолжение милого, но страшного хоррора – Little Nightmares II

Продолжение приключенческого хоррора, в котором главной героиней вновь становится маленькая девочка по имени Шестая. В сиквеле, впрочем, она не одна – вместе с ней путешествует мальчик по имени Моно, попавший в мир, деформированный Передачей от далекой башни.

В нелегком путешествии Моно и Шестая столкнутся со множеством новых угроз со стороны ужасных жителей этого мира.

В PS Store игра будет стоить 649 гривен.

В магазине Microsoft Store - 849 гривен;

В магазине Steam - 399 гривен.

18 марта увидим ремейк Prince of Persia: The Sands Of Time

Если нет подходящего сценария, чтобы сделать новый продукт (или просто отсутствуют ресурсы), всегда можно сообразить ремейк какого-нибудь успешного тайтла. Хорошо бы он оказался старым и навевал лишь хорошие воспоминания – к таким можно отнести и Принц Персии: Пески времени.

Это не ремастер (уже хорошо) и не перезапуск (нейтрально в данной ситуации), а именно ремейк – на базе современных технологий, переделанный с нуля на движке AnvilNext 2.0, на котором, к примеру, создавалась супер-красивая Assassin's Creed Вальгалла.

В PS Store игра будет стоить 819 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1139 гривен;

В магазине EGS - 618 гривен.

21 мая зависнем во временной петле с Deathloop

Французы из Arkane Studios умеют удивлять – это им удалось доказать с помощью вариативности в Dishonored и неожиданном возвращении серии Prey.

Трехминутного показа игрового процесса недостаточно, чтобы окончательно понять, как работает центральная механика в игре, и будет ли работать игра, так как задумывали разработчики, если вы решите пройти ее в одиночку. Несмотря на большое количество вопросов, репутация студии внушает доверие к тайтлу.

В PS Store игра будет стоить 1999 гривен.

В магазине Steam - 999 гривен.

Также весной (но без точной даты) будем свергать диктаторов в Far Cry 6

Джанкарло Эспозито (наиболее известный по роли Густаво Фринга в культовом сериале "Во все тяжкие") – главная причина ожидания следующей части Far Cry. Даже несмотря на, откровенно говоря, слитого антагониста в прошлой номерной части и недожатой тематике сектантского общества, где-то в глубине души все еще кроится надежда, что у Ubisoft получится выдать неплохую историю с харизматичным злодеем.

В Far Cry 6 авторы отказались от немого салаги, и в шестой части главным героем станет полноценный прописанный персонаж. Исследовать Монтану в прошлой части было интересно, а проблем с симуляцией открытого мира у Ubisoft не было и подавно.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

Опять весной пойдём более качественно калибровать в Mass Effect: Legendary Edition

Обновлённая трилогию научно-фантастической серии Mass Effect – "легендарное" издание включает в себя все три игры серии, весь загружаемый и промо-контент, а также различные графические улучшения. В частности, сборник создан для работы в 4K и 60 FPS, предлагая повышенное разрешение и частоту кадров, переработанные модели персонажей, текстуры, улучшенные шейдеры и эффекты.

Изначально выход Mass Effect: Legendary Edition должен был состояться в конце октября, но разработчики были не удовлетворены качеством ремастера первой части, и решили взять дополнительные несколько месяцев.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

Напомним, что ранее мы собрали подборку проектов, которые бы правильно настроили ваше настроение на этот холодный период времени или же просто скрасили ожидание перед новогодними праздниками.