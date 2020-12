Dragon Age возвращается – датирован показ новой части культовой ролевой серии от BioWare

Арт из игры Dragon Age: Inquisition / BioWare

Только вчера мы узнали о том, что из Bioware ушли два ключевых разработчика – Кейси Хадсон и Марк Дарра, как буквально только что подоспела радостная новость о том, что Dragon Age 4 официально появится на церемонии награждения The Game Awards 2020.

Об этом сообщил организатор и ведущий мероприятия Джефф Кейли (Geoff Keighley) на своей страничке в твиттере. Джефф обещает "специальный взгляд" на игру, поэтому можно ожидать совершенно разную информацию, вплоть до первых геймплейных кадров.

Напомним, что сама церемония начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы,

Вместе с этим он показал свежий постер Dragon Age 4:

Dragon Age 4 / BioWare

Ранее были названы номинанты, которые поборются за звание лучших из лучших в различных номинациях. Так, в частности, последнее творение Naughty Dog и один из важнейших эксклюзивом PS4 The Last of Us Part II представлен аж в десяти номинациях, включая "Игра года", а "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades – в семи.

По неподтверждённым данным, в ходе церемонии состоится анонс новой части Silent Hill, которая станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.

Сама Konami опровергает информацию инсайдеров о разработке новых игр по франшизе Silent Hill, называя все слухи ложными. Как бы там ни было, ждать заветной даты остается недолго.