Драма вокруг Cyberpunk 2077 продолжается: Sony и Microsoft не хотят возвращать деньги за игру

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Вчера, 14 декабря, разработчики из CD Projekt Red извинились перед игроками за качество ролевой игры Cyberpunk 2077 на консолях предыдущего поколения и пообещали возврат средств всем недовольным, которые отказались ждать спасительных патчей.

Вскоре после этого множество пользователей сети попытались вернуть деньги, предположив, что студия изначально договорилась с платформодержателями о гарантированном возврате средств – да не тут-то было.

Со стороны поддержки PS Store и команды Xbox Support пошли многочисленные отказы – для них заявка на возврат средств на Cyberpunk 2077 не отличается от заявки на возврат средств на любую другую игру.

Ситуацию на данный момент прокомментировали лишь представители Xbox. Компания понимает, что порой качество продукта может не соответствовать ожиданиям, но рекомендует подождать патчей. Партнёры из CD Projekt Red уверили их, что игру будут активно чинить и после релиза.

Представительство PlayStation пока молчат. По заявлениям одного из сотрудников, компания готовит некие санкции в сторону поляков, но это пока не официальная информация.

Cyberpunk 2077

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

Оценка Cyberpunk 2077 на Metacritic достаточно высока и держится на отметке в 90 баллов из 100. А вот пользователи относятся к игре куда прохладнее. Текущий средний балл ПК-версии – скромные 6,3, Xbox One – 2,7, а на PS4 и вовсе 2. Игроков не устраивает техническое состояние на старте: невысокая производительность, баги и вылеты. Это особенно заметно на консолях прошлого поколения.

Впрочем, даже несмотря на технические погрешности, многие получили позитивные впечатления от нового творения CD Projekt Red. Последний продукт, который был настолько же тепло принят в 2020, был The Last of Us: Part II.

Cyberpuink 2077

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем тайтл также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Стоит напомнить, что поначалу Cyberpunk 2077 будет работать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости: выход специальных некст-ген версий намечен на следующий год.