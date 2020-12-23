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Дуров рассказал, как и когда будет монетизировать Telegram

23 декабря 2020, 11:26
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По словам Павла Дурова, содержать мессенджер Telegram за свой счет у него практически не осталось возможности.

Дуров
Павел Дуров / instagram.com/durov

Поскольку обслуживание работы популярного мессенджера Telegram с каждым днем все дороже, а потому в ближайшее время будет запущен проект его монетизации.

Об этом сообщил основатель Telegram и известный интернет-коммерсант Павел Дуров. По его словам, количество пользователей мессенджера приближается к 500 миллионам человек. Соответственно, поддержка проектов такого масштаба ‒ в том числе оплата расходов на серверы и трафик ‒ стоит сотни миллионов долларов в год. Потому-то Дуров не способен дальше оплачивать счета Telegram из личных средств.

"Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат — или продаться более крупному игроку", — утверждает Дуров.

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Продажа мессенджера, по его словам, не рассматривается, и поэтому уже с начала будущего года Telegram изменится так, чтобы постепенно выйти на самоокупаемость. Доступ обычных пользователей ко всем ныне существующим сервисам, говорит Дуров, и дальше будет бесплатным. При этом каналы обмена личными сообщениями и групповые чаты останутся свободными от рекламы. Однако паблики с множеством подписчиков, владельцы которых сами зарабатывают на публикации рекламных объявлений, точно подвергнутся изменениям.

"Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик", — пояснил Дуров.

Коммерсант также анонсировал появление в Telegram платных функций для бизнеса и пользователей с расширенными потребностями.

По словам Дурова, процесс монетизации позволит Telegram сохранить независимость и будет полезен всему сообществу ‒ поскольку расширит возможности создателей контента для заработка.

"Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или если вдобавок к текущим бесплатным стикерам появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода", — объяснил Дуров.

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Мессенджер Telegram - что было ранее:

  • В новой бета-версии популярного мессенджера Telegram для мобильных устройств под управлением операционной системы Android и iOS появились групповые аудиозвонки.
  • Функция получила название Voice chat (Голосовой чат).
  • Начать конференцию смогут только администраторы чата – они же будут выбирать, включать ли микрофон для всех участников либо только для администраторов.
Telegram монетизация Павел Дуров мессенджер Telegram
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