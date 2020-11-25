Эксперт назвал главное действие, которое убивает батарею смартфона

Новый аккумулятор на смартфоне не придется покупать дольше, если придерживаться всего одного правила.
Есть отличный способ, как заставить смартфон работать дольше. Главное – правильно эксплуатировать аккумулятор телефона, ведь тот самостоятельной замене практически не подлежит. Поэтому смерть батареи смартфона часто оборачивается заменой самого телефона.
Чтобы аккумулятор смартфона прослужил дольше – не стоит пользоваться телефоном при высоких температурах.
"Например, если заряжать смартфон мощной "быстрой" зарядкой и одновременно разговаривать по Zoom, температура устройства может существенно повыситься, что зачастую приводит к повреждениям аккумулятора", — цитирует агентство Прайм эксперта платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимира Гриценко.
Читайте такжеКак перенести контакты на новый смартфон: простые, но актуальные способыТакже стоит следить, чтоб батарея не разряжалась полностью, при необходимости прибегая к режиму сбережения ресурса.
А чтобы дольше работал и не выгорал OLED-экран, не стоит включать его на повышенной яркости, плюс – бережнее относится к самому аппарату.
"Из очевидных причин, которые сокращают срок службы смартфонов: падения, небрежное обращение, попадание влаги внутрь смартфонов. Даже на водозащищенном смартфоне через слот для SIM-карты вода может попасть внутрь, если вокруг прокладки скопится пыль или грязь", — пояснил Гриценко.
Поэтому он и советует пользоваться защитным стеклом и специальными чехлами.
Новости техно:
- Опубликован рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Андроиде. Рейтинг отражает ситуацию по состоянию на конец октября этого года.
- Названы простые, но эффективные способы, как зашифровать данные на компьютере. Главред рассказал (и показал), как спрятать важные данные на вашем компьютере.
- Составлен рейтинг худших паролей 2020: что делать, если ваш тоже в списке. Семь из десяти худших паролей в рейтинге состоят исключительно из числовых комбинаций.