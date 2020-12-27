Эксперты Digital Foundry составили рейтинг игр с самой красивой графикой, вышедших в 2020 году

Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

Главные аналитики графической составляющей новых игр, Digital Foundry, поделились своими итогами 2020-го. Выбрали самые впечатляющие тайтлы, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в уходящем году.

На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.

На втором месте расположился супергеройский экшен Spider-Man: Miles Morales. Одной из главных графических фишек игры является трассировка лучей – с ней новый Spider-Man выглядит местами весьма кинематографично. Microsoft Flight Simulator, авиационный симулятор нового поколения, замыкает тройку лидеров. По словам специалистов, перед нами лучшая реализация облаков и неба в видеоиграх.

Список игр 2020 года с лучшей графикой:

Cyberpunk 2077 (на PC);

Spider-Man: Miles Morales

Microsoft Flight Simulator;

Half-Life: Alyx;

The Last of Us: Part II;

Demon's Souls PS5;

DOOM Eternal;

Ori and the Will of the Wisps;

Minecraft (с RTX).

Помимо главного Топа, авторы также отметили ряд видеоигр, которым по каким-то причинам не нашлось места среди лидеров, но они заслуживают внимания, пусть графика здесь порой и не самого высшего уровня.

Игры, достойные упоминания:

Dreams;

Call of Duty: Black Ops Cold War;

Teardown;

ремейк Final Fantasy VII;

Ghost of Tsushima;

Doom 64.

Ранее агрегатор обзоров Metacritic опубликовал список самых высокооцененных тайтлов 2020-го года для всех актуальных платформ по версии профильной прессы.

Согласно оценкам критиков, звание лучшего проекта уходящего года досталось Persona 5 Royal – расширенной версии оригинальной игры 2016 года. Она получила 95/100 от СМИ после 71 рецензии. Пользователи поставили оценку 8,3 балла из 10, проголосовало 2698 человек.

В целом, если не брать во внимания расширенные версии и продолжения популярных франчайзов, лучшей оригинальной игрой года с чистой совестью можно назвать "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades. После публикации 45 рецензий средний балл игры равняется 93/100.