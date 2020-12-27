Эксперты Digital Foundry составили рейтинг игр с самой красивой графикой, вышедших в 2020 году

На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077.
Главные аналитики графической составляющей новых игр, Digital Foundry, поделились своими итогами 2020-го. Выбрали самые впечатляющие тайтлы, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в уходящем году.
На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.
На втором месте расположился супергеройский экшен Spider-Man: Miles Morales. Одной из главных графических фишек игры является трассировка лучей – с ней новый Spider-Man выглядит местами весьма кинематографично. Microsoft Flight Simulator, авиационный симулятор нового поколения, замыкает тройку лидеров. По словам специалистов, перед нами лучшая реализация облаков и неба в видеоиграх.
Список игр 2020 года с лучшей графикой:
- Cyberpunk 2077 (на PC);
- Spider-Man: Miles Morales
- Microsoft Flight Simulator;
- Half-Life: Alyx;
- The Last of Us: Part II;
- Demon's Souls PS5;
- DOOM Eternal;
- Ori and the Will of the Wisps;
- Minecraft (с RTX).
Помимо главного Топа, авторы также отметили ряд видеоигр, которым по каким-то причинам не нашлось места среди лидеров, но они заслуживают внимания, пусть графика здесь порой и не самого высшего уровня.
Игры, достойные упоминания:
- Dreams;
- Call of Duty: Black Ops Cold War;
- Teardown;
- ремейк Final Fantasy VII;
- Ghost of Tsushima;
- Doom 64.
Ранее агрегатор обзоров Metacritic опубликовал список самых высокооцененных тайтлов 2020-го года для всех актуальных платформ по версии профильной прессы.
Согласно оценкам критиков, звание лучшего проекта уходящего года досталось Persona 5 Royal – расширенной версии оригинальной игры 2016 года. Она получила 95/100 от СМИ после 71 рецензии. Пользователи поставили оценку 8,3 балла из 10, проголосовало 2698 человек.
В целом, если не брать во внимания расширенные версии и продолжения популярных франчайзов, лучшей оригинальной игрой года с чистой совестью можно назвать "рогалик" в сеттинге Древней Греции Hades. После публикации 45 рецензий средний балл игры равняется 93/100.