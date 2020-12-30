Раскрыты новые подробности о совместном проекте создателей Dark Souls и автора Игры престолов

Кадр из Elden Ring / From Software

Известный в определённых кругах автор контента по серии Dark Souls Longqi Bangbangtang опубликовал новый ролик, посвящённый грядущему проекту студии – Elden Ring – который создается совместно с творцом "Игры престолов" Джорджем Мартином.

Видео было оперативно удалено, но пользователям Reddit удалось сохранить некоторую информацию, включая концепт-арты в низком разрешении.

Игровая вселенная Elden Ring основана на Мировом Древе из нордической мифологии, а местами прослеживаются мотивы из культуры кельтов. Геймплей схож с Dark Souls, но сами карты куда масштабнее. Реализована смена суток и погодных условий. "Просто представьте себе продолжительную битву с боссом, которая длится несколько дней", – рассказал автор.

В мире игры живут представители разных фракций. Модели врагов хорошо детализированы. Некоторые противники напоминают существ Лавкрафта и похожи на монстров из Bloodborne, а другие – боссов серии Souls.

Longqi Bangbangtang утверждает, что разработка игры завершилась ещё в первой половине 2020 года. В данный момент проект проходит стадию полировки. Он уверен, что Elden Ring выйдет в 2021 году, а новый трейлер представят сразу после новогодних праздников.

Elden Ring - трейлер

Ранее в Сети появились свежие подробности новой игры во вселенной "Гарри Поттера" Hogwarts Legacy. Релиз проекта намечен уже на следующий года – осень-зима 2021. Игрокам впервые дадут возможность нуля создать своего героя, благодаря проработанному редактору персонажей, и посетить огромное количество разных уроков с мини-играми, что повысит параметры главного героя.

Игра сможет похвастаться проработанной системой репутации – игрокам придётся следить за собой и не отпускать слишком много шуток в сторону других персонажей. Это может сказаться на репутации протагониста и на факультете – его лишат очков. Одна из финальных сцен будет зависеть от того, какой именно факультет займёт первое место

Сюжет Hogwarts Legacy весьма мрачен и сравним по духу с последними фильмами про Гарри Поттера. История перекликается с третьей частью "Фантастических тварей". Тайтл будет доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.