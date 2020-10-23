Elden Ring — все, что известно о грядущей игре от создателей Dark Souls и "Игры престолов"

Кадр из Elden Ring / From Software

Elden Ring была анонсирована во время пресс-конференции Microsoft в рамках выставки E3 2019, но об игре не было сказано практически ничего с тех пор.

Пользователь форума Resetera собрал в одном месте подтвержденную информацию и предположения, касающиеся нового творения японской студии From Software, которая создается совместно с именитым писателем Джорджем Мартином, создателем "Игры престолов".

Но для начала насладимся трейлером. Еще раз:

Данные публиковали различные новостные порталы:

Добавлен цикл смены дня и ночи, и это не косметическое нововведение, а механика, изменяющая врагов и события, которые могут произойти. Также будет динамическая смена погодных условий: войдя в подземелье солнечным утром вы сможете покинуть его уже дождливыми сумерками;

Игровой мир будет более динамичным, в отличие от прошлых игр студии. Враги будут менять свою локацию, а события в открытом мире будут происходить даже без участия игрока;

В мире игры будут бродить существа абсолютно разных размеров;

При создании мира, разработчики оглядывались на оригинальный Dark Souls, чтобы у игроков была возможность исследовать его по своему усмотрению и находить секретные локации и тропы;

События игры будут происходить на территории разных земель, чтобы игроки могли оценить контраст и визуальные особенности каждого региона;

В игре будет самое большое количество экипировки и оружия среди всех проектов FS;

В некоторых случаях перед боем можно будет придумать нехитрую тактику: разработчики предоставили возможность придумать свой собственный подход к зачистке определенного места с врагами;

Подземелья отыгрывают важную роль в мире игры;

Искусственный интеллект врагов тоже улучшили, чтобы у противников появились зачатки тактики при сражениях с главным героем. Разработчики сделали мир таким, чтобы геймеры чаще попадали в интересные и динамические боевые ситуации;

В мир игры включена дикая природа и агрессивные животные;

Онлайн-функционал и PVP снова на месте;

Появятся дополнительные активности, помимо самих сражений;

Впервые From Software решили добавить в игру разные расы, но играть придется за человека;

Благодаря участию Джорджа Мартина, лор игры представляет собой практически энциклопедическое количество событий, персонажей, дат, королевств, божеств и так далее;

Разрушение Древнего Кольца отразилось на всех королевствах, селениях и персонажах. Путь главного героя позволит оценить кризис, с которым столкнулся мир. Разрушение Кольца высвободило кошмарные и невообразимые вещи наружу, потому что благодаря ему удерживался некий барьер;

Школы магии сосредоточены не вокруг определенных стихий, а вокруг идеологий и духовных направлений;

Игрокам дадут возможность выбрать более продуманную предысторию для своего героя, а мотивация будет более личной, нежели в Dark Souls или Bloodborne;

Общий сюжет игры имеет более драматический вес в сравнении с другими проектами Миядзаки, но он будет не столь властным по отношению к игроку;

Игра создаётся для PS4, Xbox One и РС, но у неё пока нет даже примерной даты выхода.