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Энтузиаст запустил легендарный шутер Doom на картошке. Буквально

12 октября 2020, 16:44

"Теперь я ненавижу картошку", — признался автор.

doom4
doom запустили на картошке

Фанаты легендарного шутера от первого лица Doom нередко запускают свою любимую игру на устройствах, изначально для этого не предназначенных — автомобиле Porsche, цифровой камере, бензопиле и даже тестe на беременность. Но пользователь reddit под ником onesmallserving пошел дальше: нашему герою удалось адаптировать некогда популярную компьютерную игру для калькулятора TI-84 Plus и настроить получение электричества с помощью подключенных в цепь 200 клубней картофеля.

doom

Изначально автор планировал запустить игру на компьютере Raspberry Pi Zero, однако данного количества картофеля не хватило для питания устройства. Тогда и родилась идея с калькулятором, на запуск которого требуются порядка меньше мощности.

В общей сложности эксперимент длился неделю. Впрочем, автор не рекомендует его повторять никому: к концу опытов картофельная батарейка покрылась плесенью и страшно воняла, поэтому игровой процесс пришлось записывать через силу.

Об эксперименте и подготовке к нему энтузиаст подробно рассказал на видео, опубликованном на Youtube:

Напомним, что в марте этого года состоялся релиз кровавого шутера Doom Eternal для PC, Xbox One и PS4. Прямо сейчас разработчики активно работают над созданием первого сюжетного дополнения.

Bethesda Doom Eternal игры на ПК DOOM консольные игры
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