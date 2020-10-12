Энтузиаст запустил легендарный шутер Doom на картошке. Буквально

doom запустили на картошке

Фанаты легендарного шутера от первого лица Doom нередко запускают свою любимую игру на устройствах, изначально для этого не предназначенных — автомобиле Porsche, цифровой камере, бензопиле и даже тестe на беременность. Но пользователь reddit под ником onesmallserving пошел дальше: нашему герою удалось адаптировать некогда популярную компьютерную игру для калькулятора TI-84 Plus и настроить получение электричества с помощью подключенных в цепь 200 клубней картофеля.

Изначально автор планировал запустить игру на компьютере Raspberry Pi Zero, однако данного количества картофеля не хватило для питания устройства. Тогда и родилась идея с калькулятором, на запуск которого требуются порядка меньше мощности.

В общей сложности эксперимент длился неделю. Впрочем, автор не рекомендует его повторять никому: к концу опытов картофельная батарейка покрылась плесенью и страшно воняла, поэтому игровой процесс пришлось записывать через силу.

Об эксперименте и подготовке к нему энтузиаст подробно рассказал на видео, опубликованном на Youtube:

Напомним, что в марте этого года состоялся релиз кровавого шутера Doom Eternal для PC, Xbox One и PS4. Прямо сейчас разработчики активно работают над созданием первого сюжетного дополнения.