Epic Games объявила о запуске ежемесячной подписки на Fortnite

Fortnite / Epic Games

Разработчики из Epic Games официально объявили о том, что на следующей неделе, 2 декабря, состоится запуск "Отряд Fortnite" – выгодной подписки на контент Fortnite, которая предложит целый ряд плюшек для фанатов игры.

Начиная со 2-й главы 5-го сезона, данное предложение можно будет оформить в магазине предметов или на экране покупки боевого пропуска, с возможностью отменить в любой момент. Цена вопроса – 270 грн в месяц.

Так, в частности подписка "Отряд Fortnite" включает в себя:

Боевой пропуск на целый сезон — став участником отряда Fortnite, вы получите доступ к боевому пропуску текущего сезона!

1000 В-баксов каждый месяц — участники отряда Fortnite будут получать 1000 В-баксов каждый месяц. Их можно потратить на покупку товаров в магазине предметов!

Ежемесячный набор отряда — станьте обладателем эксклюзивного комплекта с новой экипировкой! Его получат только участники отряда Fortnite.

Напомним, что на днях в Fortnite появилась интеграция с приложением Houseparty (ПК, PS4/PS5), а значит, вы сможете общаться в видеочате во время события.

Вот как можно добавить видеочат в Fortnite:

Откройте Houseparty на iOS или Android и подключитесь к Fortnite в настройках или через значок TV. Присоединитесь к друзьям как обычно или пригласите их присоединиться к вам. Запустите Fortnite на ПК или PlayStation. Продолжайте общаться с друзьями во время игры.

Отметим, что по состоянию на сегодня Фортнайт считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch. А когда однажды Fortnite на время "сломался" и перестал работать, из этого сделали настоящую трагедию.