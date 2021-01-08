EVERYWHERƎ – амбициозная игра от создателя Grand Theft Auto, о которой вы наверняка не слышали

Build a Rocket Boy логотип студии / Facebook

Студия Build a Rocket Boy, созданная бывшим президентом Rockstar North Лесли Бензисом (Leslie Benzies), сообщила новости о ходе разработки загадочного дебютного проекта Everywhere (EVERYWHERƎ).

В одном из прошлогодних отчетов компании сказано, что планы на релиз остаются в силе – в документе в качестве окна выхода выбран четвертый квартал 2021 года. Но зная привычки разработчиков торопить события и глядя на печальный опыт CD Projekt Red, мы бы рассчитывали максимум на дебютный трейлер в этом году.

Проект придумали ещё в 2016 году и начали разрабатывать на движке Amazon Lumberyard, но уже в ноябре прошлого года BARB объявили о переезде на Unreal Engine. Всего над игрой работают больше 130 человек, среди которых есть несколько выходцев из Rockstar, помимо самого Бензиса: программист Колин Энтвисл, старший аниматор Фелипе Бускетс, звукорежиссер Крейг Коннер и сценарист Мондо Гулам. Старшим дизайнером проекта назначен Эндрю Робинсон, работавший над Eve: Valkyrie, а дизайнер окружения – художница, корпевшая над несколькими частями Call of Duty – Лиз Хабли.

На бумаге Everywhere звучит как потенциальный вымысел – открытый мир, полная свобода действий, индивидуальная история для каждого игрока, кооператив, сеттинг ближайшего будущего. Но в отличие от Криса Робертса, руководителя разработки самой дорогой игры в истории Star Citizen, Бензис не просит денег у простых игроков, вместо этого принимая инвестиции от крупных компаний, вроде NetEase.

Тем временем официальная дата выхода GTA VI по-прежнему не известна – Rockstar Games не выпускала соответствующего анонса и даже не заявляла (официально) о разработке шестой части экшена. Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.

Ранее в сети появилась информация, что GTA VI будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная. Новый подход Rockstar заключается в выпуске больших и качественных игр, но уже почаще. Это входит в планы издателя Take-Two. Долгая разработка и массивные переработки во время производства RDR 2 были связаны как раз с ее наполнением.