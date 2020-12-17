Евросоюз включил Telegram и ВКонтакте в список "наблюдения за пиратством": чем это обернется

Telegram / Скриншот

Европейская комиссия опубликовала документ со списком ресурсов, которые могут получать выгоду от пиратства. На этот раз он пополнился социальными сетями, в число которых вошли мессенджер Telegram и социальная сеть VK.

Сам список формируется на основе отчётов групп правообладателей. По данным Еврокомиссии, пользователи обоих ресурсов "обмениваются нелегальным контентом, в частности музыкой, книгами, новостными публикациями, фильмами и телепрограммами".

В документе говорится, что сами ресурсы возражали против такого решения, утверждая, что обе платформы активно взаимодействуют с правообладателями по самым разным направлениям и обеспечивает защиту авторских прав с помощью технологий цифровых отпечатков.

Также VK продолжает работу над подписанием соглашений с неохваченными предыдущими договорённостями правообладателями. Любой правообладатель может сообщить о нарушении прав через электронную форму – разбором обращений занимается специальная служба модерации.

Никаких санкций за попадание в этот список Еврокомиссией не предусмотрено – по крайней мере, на текущий момент. По задумке, данная норма должна побудить местные правоохранительные органы принять меры по ограничению доступа к пиратским ресурсам.

Telegram / Европейская комиссия

Ранее мы сообщали, что Министерство юстиции США направило в суд иск против Google, обвинив компанию в монополизме. Власти считают, что в американской корпорации слишком много контроля над глобальным рынком цифровой рекламы, который оценивается в сотни миллиардов долларов.

Министерство юстиции и генпрокуроры уже обратились напрямую к конкурентам поисковика и третьим сторонам на предмет какую часть бизнеса Google следует продать – большинство высказались о фирменном браузере.