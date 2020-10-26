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Facebook запустила собственный облачный сервис для игр — он бесплатный

26 октября 2020, 16:49

Платить не нужно, но и выбор игр скромный.

Facebook
Facebook / GettyImage

В США официально состоялся запуск облачного сервиса Facebook Gaming. Он является полностью бесплатным, однако на данный момент библиотека игр крайне мала.

Сейчас пользователи могут ознакомиться лишь с пятью мобильными играми: Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale и WWE SuperCard.

Пользователи доступных версий теперь могут играть бесплатно, не покидая саму социальную сеть. Игры загружаются с дата-центров Facebook, поэтому пользователям не нужно скачивать установочные файлы на свои устройства. Все работает так же, как на сервисах от Microsoft и Google, однако в случае Facebook не понадобится иметь консоль и устройства управления.

"Мы не запускаем отдельный сервис облачных игр — в каждую из них можно будет зайти так же, как и сейчас — из панели игр или новостной ленты. Никакого специального оборудования или контроллеров не требуется", — сообщил глава проекта Джейсон Рубин в официальном блоге Facebook.

Несмотря на крайне скудную библиотеку, Facebook планирует не только расширять ассортимент более сложными проектами, но и развивать доступность платформы во всех регионах.

Облачный сервис работает в десктопном браузере на ПК и в приложении Facebook на Android. Версии для iOS не будет — по словам разработчиков, им не удалось договориться с Apple, чтобы игры были доступны и на устройствах под управлением iOS.

Facebook Android мобильные игры IOS
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