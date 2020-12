Фанаты экшен-RPG, настал ваш день: в магазине EGS открыта раздача очередной бесплатной игры

Кадр из Torchlight 2 / Runic Games

Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают Torchlight 2 – настоящий потомок Diablo 2, впитавший его душу, кровь и плоть. Согласно данным Metacritic, средний балл игры составляет 88/100.

Забрать тайтл можно до 31 декабря 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт новый проект. Последней игрой новогодней подборки станет экономический симулятор во вселенной "Мира Юрского периода", в которой игрокам предлагается построить самый лучший парк развлечений в мире.

Напомним, что 17-го числа ребята из EGS запустили праздничную раздачу бесплатных игр, в рамках которой компания будет раздавать новую игру каждый день вплоть до 31-го декабря. Каждую из них можно будет получить бесплатно лишь в течение 24 часов, но после этого они останутся в вашей библиотеке навсегда.

Ранее в EGS отдавали представителей самых разнообразных идей и жанров – от атмосферной игры во вселенной "Чужих" Alien: Isolation до переиздания оригинальной Метро 2033 за авторством украинской студии 4A Games. Мероприятие стартовало одновременно с новогодней распродажей, в рамках которой можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Из интересных предложений можно отметить:

Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Ранее в сервисе PlayStation Store также стартовала традиционная новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 9-го января.

Так, в частности, The Last of Us Part II, продолжение нашумевшей игры студии Naughty Dog, отдают за 1082 грн вместо 1899. Приключенческий стэлс-экшен Metal Gear Solid V от Хидео Кодзимы можно взять за 162 грн, столько же просят за сборник Hotline Miami Collection, включающий одну из важнейших игр инди-революции.