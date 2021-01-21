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Фанаты GTA раскопали некоторые интересные подробности GTA VI

21 января 2021, 12:35

Кажется, студия собирается удивить игроков и создать по-настоящему "живой онлайн мир".

GTA 6 - новые подробности / Rockstar

Пользователи форума Reddit обнаружили новый патент, зарегистрированный компанией Take Two и созданный разработчиками из Rockstar Games, одной из наиболее выдающихся компаний игровой отрасли.

Если объяснять максимально коротко, то это весомое улучшение искусственного интеллекта (ИИ) водителей на дорогах в открытом мире.

Как правило, в современных играх применяется технология, при которой NPC чувствительны лишь к ближайшему окружению. То есть они учитывают происходящее, скажем так, в районе одного или двух автомобилей вокруг себя. Это необходимо для того, чтобы объезжать преграды, аварии и обычно требует немало вычислительных ресурсов – именно поэтому машины исчезают, когда находятся далеко, чтобы освободить нагрузку.

Патент Rockstar Games предоставит NPC революционную интуитивную осведомленность. В частности, они будут реагировать не только на внешние преграды, но и на погодные условия, разрушенные объекты (например, если где-то произошла авария), плотность трафика, поведение игрока на дороге и т.д. Но самое интересное – когда система не будет рендерить NPC, он всё ещё будет существовать в памяти. Так, в частности, если вы поедете в другой район, игра не удалит маршрут чужого автомобиля и сможет подгрузить рендер в момент, если вы решили найти эту машину. Главное – эта технология требует меньше вычислительной мощности.

В патенте также упоминается, что у NPC будут разные навыки вождения: кто-то будет быстрее перестраиваться между полосами, кто-то ловче входить в повороты, кто-то сможет "лихачить" и так далее.

С помощью этого патента Take Two хотят добиться более реалистичного поведения NPC и с большой долей вероятность можно утверждать, что эта технология будет применяться в GTA 6. В этом патенте также обсуждается возможность навигации между несколькими островами для NPC. Также пользователи вспомнили ещё один патент Rockstar Games 2017-го, где упоминалась джентрификация целых районов – возможно, это связано с тем, что игроки смогут как-то влиять на благополучие отдельных частей города, а может быть в GTA 6 будут разные временные периоды.

Тем временем официальная дата выхода GTA VI по-прежнему не известна – Rockstar Games не выпускала соответствующего анонса и даже не заявляла (официально) о разработке шестой части экшена. Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.

Ранее в Сети всплывала информация, что главным героем GTA VI впервые за историю серии будет женщина. Будет ли это просто выбор пола, или оба героя примут участие в сюжете в зависимости от выбора игрока (как это было в Assassin’s Creed Odyssey), неизвестно.

Grand Theft Auto GTA IV Rockstar Games GTA 6
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