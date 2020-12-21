Фанаты PS4-эксклюзива "Призрак Цусимы" помогли восстановить святыню в настоящей Цусиме

Ghost of Tsushima / Sucker Punch

Видеоигры – это форма интерактивных развлечения, но часто их влияние может выходить далеко за пределы экрана наших игровых систем. Самурайский экшен в открытом мире "Призрак Цусимы" от Sucker Punch произвел такой эффект довольно неожиданным образом.

Ранее в этом году тайфун "Хайшен" обрушил Тории (ритуальные врата, устанавливаемые перед синтоистскими святилищами) в храме Вататсуми на реальном острове Цусима. Традиционно они представляют собой выкрашенные в красный цвет ворота без створок, из двух столбов, соединённых поверху двумя перекладинами.

Один из священников в храме запустил кампанию Campfire (японская версия Kickstarter – прим. редакции), чтобы собрать средства для восстановления Тории. Несмотря на то, что кампания была запущена менее месяца назад (27-го ноября), а до конца сбора осталось еще 20 дней, первоначальная цель в 5 000 000 иен (~1.3 млн грн) уже была перевыполнена в 4-х размере. На момент публикации материала 1513 сторонников пожертвовали 20 177 777 иен (~5.4 млн грн).

Ниже вы можете увидеть Тории в их первоначальном состоянии и после того, как они были разрушены. Подобные ритуальные врата, коих полно в Японии, в синтоизме служат проходом между живым миром и миром духов. Если вы играли в Ghost of Tsushima, они наверняка встречались вам нередко.

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Организатор кампании Юити Хираям из храма Вататсуми упомянул в своих обновлениях, что поклонники Ghost of Tsushima оказали большую поддержку, поскольку те, кто пожертвовал деньги в комментариях зачастую упоминают, что влюбились в Цусиму благодаря самурайскому экшену от студии Sucker Punch.

Несмотря на то, что проект был разработан западной студией, "Призрак Цусимы" нашел много сторонников в Стране восходящего солнца, а местные фанаты восхваляют его отображение японской истории и культуры.

Напомним, что релиз игры состоялся 17-го июля этого года эксклюзивно для консоли PlayStation 4. В Украине стандартное издание стоит 1999 грн, делюкс-издание – 2199 грн. На агрегаторе рецензий OpenCritic игра набрала в среднем 85 баллов из 100.

Кадр из игры Ghost of Tsushima / Sucker Punch

Ранее студия Sucker Punch опубликовала вакансии, связанные с разработкой новой игры. Создатели Ghost of Tsushima ищут человека, которому интересно писать истории в сеттинге феодальной Японии. Кроме того, от кандидата требуется опыт работы с AAA-играми в открытом мире.

Всё это идеально соответствует Ghost of Tsushima – AAA-игре в открытом мире в сеттинге феодальной Японии с множеством диалогов. Учитывая тот факт, что Ghost of Tsushima стала самой продаваемой новой IP за весь жизненный цикл Playstation 4, было логично предположить, что новая игра в серии не заставит себя долго ждать.