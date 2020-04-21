УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Продажи Final Fantasy VII Remake поставили рекорд всего за три дня

21 апреля 2020, 17:06

Разработчики благодарны всем игрокам за поддержку.

Кадр из Final Fantasy VII Remake
Кадр из Final Fantasy VII Remake / Square Enix

Ремейк Final Fantasy VII многие игроки ждали долгие годы, потому внимание к игре было повышенным. Отсюда и неплохие продажи Final Fantasy VII Remake всего за три дня, о которых отчиталась студия Square Enix.

Всего за 3 дня игра разошлась тиражом свыше 3.5 миллионов проданных копий. Учитывались и цифровые версии игры, и физические.

Разработчики уже успели поблагодарить всех игроков за поддержку.

Продажи Final Fantasy VII Remake
Продажи Final Fantasy VII Remake

Для франшизы Final Fantasy это далеко не рекорд. Так за 24 часа было отгружено 5 миллионов копий Final Fantasy XV. Впрочем, именно конкретные продажи за этот период не разглашаются.

Зато для эксклюзивов PlayStation 4 результат Final Fantasy VII Remake оказался рекордным. Даже God of War 2018 года за аналогичный срок продалась в количестве 3.1 миллионов копий, а Marvel's Spider-Man – 3.3 миллионов копий.

Ранее мы публиковали свежий трейлер Final Fantasy VII Remake, который фактически подтвердил PC-версию. Но официальной информации от Square Enix пока не было. Игра числится временным эксклюзивом PlayStation 4, ее будущий релиз на других платформах возможен.

Сюжет игры рассказывает о бывшем солдате Клауде, который присоединяется к группе террористов, сражающихся со злой корпорацией Shinra. Последняя истощает ресурсы планеты, причем речь не только о полезных ископаемых, а о самой жизненной энергии.

Final Fantasy VII Remake – трейлер

Final Fantasy 7 Remake PlayStation 4 игры консольные игры
Сейчас вы просматриваете новость «Продажи Final Fantasy VII Remake поставили рекорд всего за три дня». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:06
Продажи Final Fantasy VII Remake поставили рекорд всего за три дня
17:05
22 апреля – какой праздник: с Днем Земли и с Днем секретаря Видео
17:04
Социологи выяснили, у скольких украинцев проблемы с деньгами из-за карантина
17:00
Ветер Любви 9 серия смотреть онлайн 21-04-2020 Видео
16:42
"Уверенные дожди": Украину накроет циклон – синоптик Видео
16:38
Есть умершие, много больных: в общежитии под Киевом зафиксировали вспышку Ковид-19 Видео
16:30
Слух: Microsoft покажет новый дешевый Xbox в начале мая
16:29
Поганая молодежь: в Тернополе подросток зверски отметелил пенсионера
16:00
Белые джинсы лето 2020: в моде джинсы из 60-х и рваные джинсы - фото Фото
15:47
Оседлать пандемию и растянуть ее пик: Ляшко озвучил планы Минздрава Видео
15:36
Новая дата не окончательна: карантин в Украине могут продлить до 19 мая
15:31
Трэвис Скотт проведет онлайн-концерт внутри Fortnite
14:54
Что можно есть при пневмонии и что категорически нельзя Видео
14:50
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: внутреннее богатство и любовные сюрпризы Видео
14:27
Юбилейный День Земли в 2020 году – зачем и как празднуем
14:18
Фіолет - дата бесплатного концерта и когда смотреть онлайн Видео
14:15
Death Stranding на ПК отложили из-за коронавируса
13:57
Кличко рассказал, при каком условии ослабят карантин в Киеве
13:52
Шестизначное число: Ляшко назвал главную победу карантина Видео
13:20
"Зачем Лолита понюхала подмышку?": смешное видео Лолиты заинтриговало сеть Видео
13:19
В МВФ расссказали, по скольким странам ударит финансовый кризис из-за коронавируса
12:40
Go-A сыграют онлайн-концерт на центральном канале Видео
12:39
Только ли Плаквенил: в Минздраве поведали, чем будут лечить украинцев от коронавируса
12:38
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 21 апреля
12:28
У врачей не доходят руки: коронавирус начал убивать людей пассивно Видео
12:22
Отдых в Карпатах на майские 2020 – карантин лишь взвинтил цены
12:12
Погода в Украине до конца апреля: синоптик дал неожиданный прогноз
12:08
Мертвый Кобзон оказался в центре скандала на миллионы рублей
12:01
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын тяжело болен - СМИ
11:32
Воздух в Киеве стал чище, но он все еще вреден для здоровья: карта Видео
11:25
"Моя жена": Дантес показал сочные формы Дорофеевой в ее день рождения
11:18
Курс доллара в Украине: эксперт дал прогноз на май 2020
11:03
Эксперт рассказал, ударит ли обрушение цены на нефть по экономике Украины
10:58
Что произошло с ценой на нефть, и убъет ли это Россию мнение
10:45
Уханьская зараза повлияла на рейтинг Слуги народа Видео
10:41
Бэтмен, Шазам и Флэш - Warner Bros обновили дату выхода своих фильмов
10:36
Почему спрос на украинских заробитчан в Европе – не повод для гордости мнение
10:31
В Минздраве рассказали, как будут смягчать карантин в Украине Видео
10:23
В Нафтогазе рассказали, как Украина получит выгоду от рекордного падения цен на нефть
10:02
После Пасхи: сколько стоят доллар и евро в Украине
09:58
"Эротическая коровка": выступление Maruv на Голосе взбудоражила сеть Видео
09:52
Коллективный иммунитет не спасет: назван единственный "убийца" коронавируса Видео
09:36
Коронавирус Украине 21 апреля: заболевших стало намного больше
09:32
"Группа геев": Даву раскритиковали за голое фото с друзьями
09:17
Худшее впереди: в ВОЗ напугали мир прогнозом по коронавирусу Видео
09:05
Акушерка 2020 - дата выхода, актеры и сюжет Видео
09:00
Вакцина от коронавируса: в Китае достигли существенного прогресса
08:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 апреля: скрытые капканы и порванные отношения Видео
08:41
Китайский коронавирус "боится" людей с ВИЧ - ученые Видео
08:40
"Победобесие" как государственная религия: зачем Путин играет с датами Второй мировой мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять