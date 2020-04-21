Продажи Final Fantasy VII Remake поставили рекорд всего за три дня

Кадр из Final Fantasy VII Remake / Square Enix

Ремейк Final Fantasy VII многие игроки ждали долгие годы, потому внимание к игре было повышенным. Отсюда и неплохие продажи Final Fantasy VII Remake всего за три дня, о которых отчиталась студия Square Enix.

Всего за 3 дня игра разошлась тиражом свыше 3.5 миллионов проданных копий. Учитывались и цифровые версии игры, и физические.

Разработчики уже успели поблагодарить всех игроков за поддержку.

Продажи Final Fantasy VII Remake

Для франшизы Final Fantasy это далеко не рекорд. Так за 24 часа было отгружено 5 миллионов копий Final Fantasy XV. Впрочем, именно конкретные продажи за этот период не разглашаются.

Зато для эксклюзивов PlayStation 4 результат Final Fantasy VII Remake оказался рекордным. Даже God of War 2018 года за аналогичный срок продалась в количестве 3.1 миллионов копий, а Marvel's Spider-Man – 3.3 миллионов копий.

Ранее мы публиковали свежий трейлер Final Fantasy VII Remake, который фактически подтвердил PC-версию. Но официальной информации от Square Enix пока не было. Игра числится временным эксклюзивом PlayStation 4, ее будущий релиз на других платформах возможен.

Сюжет игры рассказывает о бывшем солдате Клауде, который присоединяется к группе террористов, сражающихся со злой корпорацией Shinra. Последняя истощает ресурсы планеты, причем речь не только о полезных ископаемых, а о самой жизненной энергии.

Final Fantasy VII Remake – трейлер