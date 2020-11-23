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Fortnite – датирован выпуск самого большого ивента в истории игры

23 ноября 2020, 18:11

Галактус уже рядом.

Fortnite
Fortnite / Epic Games

Разработчики из Epic Games официально объявили о том, что 2 декабря в 23:00 по Киеву состоится грандиозная битва против супер злодея из вселенной Marvel. Галактус прибудет на поле боя и игрокам предстоит вступить с ним в бой.

Из расчета того, что битва с Галактусом произойдёт в последний день четвёртого сезона, мир, как водится, после её завершения затянет в чёрную дыру. Вновь доступной Fortnite станет через пару дней, к запуску пятого сезона

Разработчики настоятельно рекомендуют войти в Fortnite хотя бы за 1 час до начала события, дабы не возникли проблемы с подключением. Список режимов события должен появиться за 30 минут до начала.

Напомним, что на днях в Fortnite появилась интеграция с приложением Houseparty (ПК, PS4/PS5), а значит, вы сможете общаться в видеочате во время события.

Вот как можно добавить видеочат в Fortnite:

  • Откройте Houseparty на iOS или Android и подключитесь к Fortnite в настройках или через значок TV.
  • Присоединитесь к друзьям как обычно или пригласите их присоединиться к вам.
  • Запустите Fortnite на ПК или PlayStation.
  • Продолжайте общаться с друзьями во время игры.

Отметим, что по состоянию на сегодня Фортнайт считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch. А когда однажды Fortnite на время "сломался" и перестал работать, из этого сделали настоящую трагедию.

Fortnite Epic Games
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