Fortnite наконец-то доступен для загрузки в Google Play Store

Арт игры Fortnite / Epic Games

Если раньше вы хотели сыграть в Fortnite на своем Android-смартфоне, то для этого вам нужно было скачать специальный файл с официального сайта игры. В магазине Google Play Store игра отсутствовала. Но теперь Фортнайт наконец-то появился в магазине приложений Google.

На это ушло целых 18 месяцев. При этом в Epic Games обвинили Google, что компания намеренно усложняет жизнь сторонним разработчикам. Ведь все приложения, которые скачаны не из Google Play Store, Android-смартфоны считают ненадежными и потенциально опасными.

Из-за этого Epic Games решила все-таки выпустить Fortnite на платформе от Гугл. Теперь студия должна платить 30% от выручки игры Гуглу.

Fortnite в Google Play Store

Глава Epic Games Тим Суини часто критикует издателей игр и платформодержателей за то, что те берут 30% выручки себе. В магазине Epic Games Store доля магазина существенно ниже.

Пускай Fortnite все-таки вышел в Google Play Store, глава Epic Games надеется, что рано или поздно Гугл изменит свою политику. Ведь она очень сильно вредит начинающим и небольшим разработчикам игр.

Зато теперь любой желающий может скачать Fortnite в Google Play Store. Ранее процесс загрузки популярной игры был несколько сложнее.

Ранее мы рассказывали, как Epic Games запустила свою издательскую инициативу. Из-за нее хиты сразу трех известных студий могут больше никогда не выйти в Steam.