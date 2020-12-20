Геймдиректор Cyberpunk 2077 поддержал пользователей Твиттера, критикующих действия Sony

Адам Бадовски с Хидео Кодзимой / Reddit

Адам Бадовски, глава CD Projekt Red и геймдиректор многострадальной ролевой игры Cyberpunk 2077 немного подкинул дров в костер своей активностью в Twitter'e.

Так, разработчик начал лайкать твиты, где люди просят не оформлять возврат средств за игру и верить в выход новых патчей, а также сообщения, в которых пользователи осуждают удаление игры с PS Store, приводя в пример техническое состояние других игр, которые не удаляли из магазина Sony.

На момент публикации материала, Бадовски уже убрал лайки с этих записей, но все же относиться к этому серьезно не стоит. Его мнение никак не отражается на политике CD Projekt Red, которые начали возвращать деньги из своего кармана людям, купившим физические копии игры. Его аккаунт в твиттере – его личная страница и он может делать на ней, что душе угодно. Адама можно понять, ведь его проект, который он "вынашивал", как ребенка, на протяжении многих лет, стал жертвой череды глупых ошибок и бездарного тайм-менеджмента, из-за чего сейчас совершенно заслужено подвергается критике.

То, что сейчас происходит с Cyberpunk 2077 – безусловная трагедия, из-за которой в потоке подборок забавных багов и критики со стороны защитников и противников игры мы не можем увидеть настоящее отношение к проекту со стороны игроков. Очень интересно, как игровое комьюнити будет относиться к игре спустя несколько месяцев, когда CD Projekt Red закончат работу над патчами, и еще интереснее, как интернет встретит анонс следующей игры поляков.

Адам Бадовски twitter-страничка / понравившиеся твиты

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Microsoft Store - 1699 гривен;

GOG - 850 гривен;

Steam - 899 гривен;

EGS - 899 гривен.

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.