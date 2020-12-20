УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Геймдиректор Cyberpunk 2077 поддержал пользователей Твиттера, критикующих действия Sony

20 декабря 2020, 18:42

Дом-2 может и закрывается, но кто запретил геймерам сделать свой Дом-3?

Адам Бадовски с Хидео Кодзимой / Reddit

Адам Бадовски, глава CD Projekt Red и геймдиректор многострадальной ролевой игры Cyberpunk 2077 немного подкинул дров в костер своей активностью в Twitter'e.

Так, разработчик начал лайкать твиты, где люди просят не оформлять возврат средств за игру и верить в выход новых патчей, а также сообщения, в которых пользователи осуждают удаление игры с PS Store, приводя в пример техническое состояние других игр, которые не удаляли из магазина Sony.

На момент публикации материала, Бадовски уже убрал лайки с этих записей, но все же относиться к этому серьезно не стоит. Его мнение никак не отражается на политике CD Projekt Red, которые начали возвращать деньги из своего кармана людям, купившим физические копии игры. Его аккаунт в твиттере – его личная страница и он может делать на ней, что душе угодно. Адама можно понять, ведь его проект, который он "вынашивал", как ребенка, на протяжении многих лет, стал жертвой череды глупых ошибок и бездарного тайм-менеджмента, из-за чего сейчас совершенно заслужено подвергается критике.

То, что сейчас происходит с Cyberpunk 2077 – безусловная трагедия, из-за которой в потоке подборок забавных багов и критики со стороны защитников и противников игры мы не можем увидеть настоящее отношение к проекту со стороны игроков. Очень интересно, как игровое комьюнити будет относиться к игре спустя несколько месяцев, когда CD Projekt Red закончат работу над патчами, и еще интереснее, как интернет встретит анонс следующей игры поляков.

Адам Бадовски twitter-страничка / понравившиеся твиты

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее в сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Ведьмак 3: Дикая Охота со всеми дополнениями отдают за 168 грн вместо 556. Нашумевшую новинку Ghostrunner можно взять за 417 грн, столько же просят за ролевую игру The Outer Worlds от авторов Fallout: New Vegas.

Sony CD Projekt RED Cyberpunk 2077
Сейчас вы просматриваете новость «Геймдиректор Cyberpunk 2077 поддержал пользователей Твиттера, критикующих действия Sony». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Будьте осторожны: в Cyberpunk 2077 есть баг, из-за которого можно потерять все сохраненияБудьте осторожны: в Cyberpunk 2077 есть баг, из-за которого можно потерять все сохранения Google меняет правила хранения данных пользователей: что нужно знатьGoogle меняет правила хранения данных пользователей: что нужно знать Стало известно, сколько будут стоить в Украине новые наушники AirPods MaxСтало известно, сколько будут стоить в Украине новые наушники AirPods Max EGS продолжает праздничную раздачу игр – героем второго дня стал ремейк классики PlayStationEGS продолжает праздничную раздачу игр – героем второго дня стал ремейк классики PlayStation Death Stranding от Хидео Кодзимы получила бесплатное обновление по мотивам Cyberpunk 2077Death Stranding от Хидео Кодзимы получила бесплатное обновление по мотивам Cyberpunk 2077
Следующий материал

Последние новости

19:29
Переполнены вокзалы и аэропорт: люди массово "эвакуируются" из Лондона
19:20
Что делать в зимнее солнцестояние и накануне: названы идеальные занятия
18:54
В ВОЗ предупредили: коронавирус-мутант стремительно ширится по всему миру Видео
18:42
Геймдиректор Cyberpunk 2077 поддержал пользователей Твиттера, критикующих действия Sony
18:42
Гороскоп на 21 декабря 2020 года для всех: помощь поклонников и денежная удача Видео
Реклама
18:37
Врач объяснила, кому можно не делать вакцину от коронавируса Видео
18:31
Главный санврач поставил точку в конфликте о вреде сала для организма Видео
17:57
COVID-19 "вышел из-под контроля": Британии грозят крутые меры из-за нового штамма Видео
17:56
В СБУ объяснили "потерю" десятков килограммов контрабандного кокаина​ Видео
17:37
На iPhone и Android вышла одна из лучших игр во вселенной Звездных войн Видео
17:35
В Израиле начали массовую вакцинацию от Covid-19 Видео
17:11
​В Украине ударят морозы до -22: народный синоптик дал подробный прогноз на январь Видео
16:54
Сервис для видеоконференций Zoom отменяет установленный лимит к новогодним праздникам
16:53
Новый штамм COVID-19: Меркель требует закрыть границы ЕС с Британией Видео
16:42
Спасли Рождество: в США Санта Клаусу сделали прививку от Covid-19 Видео
16:15
В России при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной против COVID-19
16:14
Двойной удар коронавируса: ученые раскрыли загадку повторного заражения Видео
15:48
Зеленский намерен добиться безвиза с США
15:40
Трамп влип в новый скандал: заблокировал заявление Белого дома о кибератаке РФ Видео
15:35
Разработчик серий Assassin's Creed и Watch Dogs запустил финальную праздничную раздачу игр
Реклама
15:35
Сказочный белый маникюр на Новый год 2021 со снежинками и фольгой: фото Фото
15:10
Европа наглухо закрывается от Великобритании из-за новой мутации коронавируса Видео
14:47
Будьте осторожны: в Cyberpunk 2077 есть баг, из-за которого можно потерять все сохранения
14:46
Опасный симптом: биолог рассказала, как коронавирус поражает мозг Видео
14:45
День зимнего солнцестояния: что делать, приметы и магия дня Видео
14:32
Красивые, легкие и вкусные салаты без майонеза на Новый год 2021 – рецепты Фото
14:29
Путин высказался о "тлеющих конфликтах" возле границ РФ и переписывании истории
13:59
На заявление Зеленского о "глубоких отношениях" с Байденом отреагировали в Крыму Видео
13:57
"Зэки празднуют": в Одессе оскандалились с открытием елки Видео
13:51
Пришло время празднования – Epic Games запустила зимнее событие в Fortnite
13:39
Когда пора в больницу: врач назвала самый тревожный симптом коронавируса Видео
13:25
Силовики атакуют митингующих: в Беларуси разгоняют новые протесты Видео
13:10
В магазине EGS продолжается праздничная распродажа и ежедневная раздача игр
12:51
"Больницы захлебнутся": врач предупредила о худшем сценарии эпидемии коронавируса Видео
12:41
Ученые объяснили, почему маски для лица не "сдерживают" коронавирус Видео
12:29
Украину ждет новый ледяной "апокалипсис": каким регионом готовиться Видео
11:58
Тройное убийство в Славянске: неизвестные зверски расправились с семьей Видео
11:51
Врач рассказала, как уберечься от "матового стекла" на легких при COVID-19 Видео
11:50
Гороскоп для всех на 20 декабря: денежная пруха, взрывные ситуации и помощь "крыши" Видео
11:30
Коронавирус в Украине: врач назвал год окончания эпидемии Видео
Реклама
11:22
Новые "штыки" американской власти: Байден представил очередных министров Видео
11:00
Самые модные прически на Новый год 2021, чтобы сиять - фото Фото Видео
10:40
Трамп готовится захватить власть: СМИ раскрыли детали Видео
10:17
Почему настоящие хозяева Сытника не желают его ухода с поста НАБУ мнение
10:10
Mamarika похвалилась нестандартным навыком своего мужа
10:08
Зеленский откровенно высказался о сотрудничестве с Порошенко Видео
09:57
Чего ждать от погоды на католическое Рождество: синоптики озвучили прогнозы Видео
09:32
Зеленский рассказал о "глубоких отношениях" Байдена с Украиной Видео
08:59
COVID-19 в Киеве пересек "красную линию": опубликована свежая статистика
08:42
Будет ли Украина закупать российскую вакцину от COVID-19: Зеленский поставил точку
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять