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Геймеры снова в ярости – Hitman 3 выйдет без перевода на русский язык

14 января 2021, 14:15
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Игра поступит в продажу уже 20 января, одновременно с ней выйдет и глобальный апдейт для всей трилогии.

Hitman III
Hitman 3 не получит локализацию на русский язык / IO Interactive

Январь 2021-го уже вовсю развернулся за нашими окнами, а это значит, что уже на следующей неделе, 20-го числа, в продажу поступит заключительная часть трилогии о наёмном убийце по прозвищу Агент 47, в котором игроки отправляются в путешествие по всему миру.

Как стало известно, многоожидаемый Hitman III выйдет на рынок без перевода на русский язык – ни субтитров, ни дубляжа, ни даже переведенного интерфейса. Об этом уведомили представители компании Софтклаб, которая занимается изданием игры в СНГ.

На закономерный вопрос "А чего это вдруг?" есть вполне логичный ответ: для студии-разработчика IO Interactive это максимально важный проект, потому что у них по сути нет права на просчет и выходить в минус при дополнительных растратах на локализацию – катастрофа. Особенно учитывая, что Hitman не является франшизой, которую мгновенно скупают с полок (когда Hitman стартовал в марте 2016-го, продажи оказались самыми низкими в истории, а на горизонте маячило банкротство).

Возможно, русификатор добавят с помощью народной поддержки (как в Disco Elysium), либо же IO Interactive сами вложатся в перевод, если игра хорошо будет продаваться в СНГ, шансы есть. Так что вывод простой – не стесняйтесь инвестировать в понравившиеся игры, особенно если это независимая студия.

Hitman 3 / страница игры в EGS

Напомним, что новая часть во вселенной Hitman станет финалом трилогии World of Assassination, появление которой состоялось в 2016 году. Всего в игре ожидается шесть уровней, которые географически будут происходить в разных локациях (к примеру, помимо Дубая будет миссия в Карпатах), и у каждой такой миссии игровой процесс будет требовать разного подхода для решения задач.

Также с выходом заключительной части трилогии об Агенте 47 все три игры вместе будут весить около 100Гб. Создатели игры улучшили систему хранения файлов и управления данными, а ещё теперь они используют улучшенное сжатие текстур. Для сравнения, HITMAN 2 с контентом первой части весит почти 150Гб.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. На консолях следующего поколения Hitman 3 будет работать в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой HDR.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине EGS - 849 гривен.

Тем временем головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.

Epic Games Store PlayStation 4 Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X Hitman
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