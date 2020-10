Геймеры составили список лучших игр десятилетия: неожиданный победитель

Лучшие игры прошедшего десятилетия

Пользователи популярного форума ResetEra провели голосование, в ходе которого были выбраны лучшие проекты уходящего поколения. В опросе приняли участие более десяти тысяч человек.

Геймеры публиковали списки из десяти проектов и подкрепляли их своими впечатлениями, на основе чего подсчитывался общий балл конкретных проектов и определялось их место в рейтинге.

Лучшей игрой, по версии участников опроса, стал эксклюзив для Wii U The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Второе место занял приключенческий экшен The Last of Us, а третье — Bloodborne.

В список также попали:

4. Ведьмак 3: Дикая Охота — 326 голосов

5. Dark Souls — 286 голосов

6. God of War (2018) — 271 голос

7. Mass Effect 2 — 248 голосов

8. Portal 2 — 219 голосов

Ведьмак 3: Дикая Охота

9. Nier: Automata — 218 голосов

10. Hollow Knight — 208 голосов

11. Super Mario Odyssey — 190 голосов

12. Red Dead Redemption 2 — 176 голосов

13. Super Mario Galaxy 2 — 160 голосов

Red Dead Redemption 2

14. Horizon Zero Dawn — 154 голоса

15. Yakuza 0 — 142 голоса

16. The Elder Scrolls V: Skyrim — 136 голосов

17. Super Smash Bros. Ultimate — 136 голосов

18. Undertale — 134 голоса

Horizon Zero Dawn

19. Red Dead Redemption — 127 голосов

20. Fallout: New Vegas — 124 голоса

21. DOOM — 122 голоса

22. Persona 5 — 121 голос

23. Uncharted 4: A Thief's End — 119 голосов

Fallout: New Vegas

Ранее портал Game Informer представил свой топ лучших игр уходящего поколения.