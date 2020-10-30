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Геймеры составили список лучших игр десятилетия: неожиданный победитель

30 октября 2020, 17:11

На первом месте не Ведьмак или ГТА, а японский проект.

Лучшие игры прошедшего десятилетия

Пользователи популярного форума ResetEra провели голосование, в ходе которого были выбраны лучшие проекты уходящего поколения. В опросе приняли участие более десяти тысяч человек.

Геймеры публиковали списки из десяти проектов и подкрепляли их своими впечатлениями, на основе чего подсчитывался общий балл конкретных проектов и определялось их место в рейтинге.

Лучшей игрой, по версии участников опроса, стал эксклюзив для Wii U The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Второе место занял приключенческий экшен The Last of Us, а третье — Bloodborne.

В список также попали:

  • 4. Ведьмак 3: Дикая Охота — 326 голосов
  • 5. Dark Souls — 286 голосов
  • 6. God of War (2018) — 271 голос
  • 7. Mass Effect 2 — 248 голосов
  • 8. Portal 2 — 219 голосов
Ведьмак 3: Дикая Охота
  • 9. Nier: Automata — 218 голосов
  • 10. Hollow Knight — 208 голосов
  • 11. Super Mario Odyssey — 190 голосов
  • 12. Red Dead Redemption 2 — 176 голосов
  • 13. Super Mario Galaxy 2 — 160 голосов
Red Dead Redemption 2
  • 14. Horizon Zero Dawn — 154 голоса
  • 15. Yakuza 0 — 142 голоса
  • 16. The Elder Scrolls V: Skyrim — 136 голосов
  • 17. Super Smash Bros. Ultimate — 136 голосов
  • 18. Undertale — 134 голоса
Horizon Zero Dawn
  • 19. Red Dead Redemption — 127 голосов
  • 20. Fallout: New Vegas — 124 голоса
  • 21. DOOM — 122 голоса
  • 22. Persona 5 — 121 голос
  • 23. Uncharted 4: A Thief's End — 119 голосов
Fallout: New Vegas

Ранее портал Game Informer представил свой топ лучших игр уходящего поколения.

Grand Theft Auto Red Dead Redempion 2 Ведьмак PlayStation 4 The Last of Us Xbox One The Witcher 3: Wild Hunt
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