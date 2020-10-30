Геймеры составили список лучших игр десятилетия: неожиданный победитель

На первом месте не Ведьмак или ГТА, а японский проект.
Пользователи популярного форума ResetEra провели голосование, в ходе которого были выбраны лучшие проекты уходящего поколения. В опросе приняли участие более десяти тысяч человек.
Геймеры публиковали списки из десяти проектов и подкрепляли их своими впечатлениями, на основе чего подсчитывался общий балл конкретных проектов и определялось их место в рейтинге.
Лучшей игрой, по версии участников опроса, стал эксклюзив для Wii U The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Второе место занял приключенческий экшен The Last of Us, а третье — Bloodborne.
В список также попали:
- 4. Ведьмак 3: Дикая Охота — 326 голосов
- 5. Dark Souls — 286 голосов
- 6. God of War (2018) — 271 голос
- 7. Mass Effect 2 — 248 голосов
- 8. Portal 2 — 219 голосов
- 9. Nier: Automata — 218 голосов
- 10. Hollow Knight — 208 голосов
- 11. Super Mario Odyssey — 190 голосов
- 12. Red Dead Redemption 2 — 176 голосов
- 13. Super Mario Galaxy 2 — 160 голосов
- 14. Horizon Zero Dawn — 154 голоса
- 15. Yakuza 0 — 142 голоса
- 16. The Elder Scrolls V: Skyrim — 136 голосов
- 17. Super Smash Bros. Ultimate — 136 голосов
- 18. Undertale — 134 голоса
- 19. Red Dead Redemption — 127 голосов
- 20. Fallout: New Vegas — 124 голоса
- 21. DOOM — 122 голоса
- 22. Persona 5 — 121 голос
- 23. Uncharted 4: A Thief's End — 119 голосов
Ранее портал Game Informer представил свой топ лучших игр уходящего поколения.
Автор: Денис Пономаренко