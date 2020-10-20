Главред рекомендует: торрент тв или как смотреть все каналы бесплатно

Большинство пользователей уже знают, что такое просмотр телеканалов с помощью IPTV, а вот технология торрент тв до сих пор не очень известна.
Просмотр телевизионных передач при наличии основных эфирных телеканалов зачастую ограничивает потребителей всего несколькими по-настоящему интересными передачами и фильмами.
Для современного потребителя, свободно адаптирующегося в медиа-пространстве и обладающего быстрым доступом к Интернету, обычного теле-контента явно не хватает.
Вместе с тем свободный доступ к любимым сериалам и тематическим программам в хорошем качестве зачастую требуют весьма недешевых финансовых вложений в качестве абонентной платы.
А что, если подключить более 1000+ каналов, при этом наслаждаться отличным качеством без лишних затрат? Сегодня это вполне возможно с Торрент тв.
Что такое торрент тв?
Принцип работы торрент тв такой же, как у торрент-трекеров: один из пользователей создаёт торрент-файл и загружает его на трекер, а другие скачивают этот файл и запускают его специальной программой-клиентом.
Но если принцип работы торрент-трекеров заключается в возможности скачивать конкретные файлы, то торрент тв в свою очередь позволяет скачивать целые потоки данных — трансляции.
Скачивая трансляцию, вы тем самым становитесь раздающим, и другие пользователи, которые обращаются к той же трансляции, получают данные уже в том числе и от вас. Чем больше пользователей вовлечено в процесс загрузки и раздачи трансляции, тем выше и устойчивей скорость загрузки у каждого из пользователей. А значит выше будет и качество телевизионной картинки.
Как смотреть торрент тв?
Для просмотра торрент тв необходимо установить необходимое программное обеспечение и произвести крохотные настройки.
Для Windows:
Чаще всего для этого используется всеми полюбившийся Ace Stream. После его установки вы сможете просматривать торрент тв в одном из браузеров, например Chrome (программа сама установит расширение к нему: Ace Script) или в Ace Player, представляющем собой модернизированный медиапроигрыватель VLC.
Спустя некоторое время можно будет собрать свой собственный торрент тв плей-лист из интересующих вас каналов.
Для Android:
На смартфоне или планшете вам также понадобится Android-версия Ace Stream. Для самого просмотра вам понадобится загрузить клиентскую программу (по понятным причинам, эти программы отсутствуют в Google Play).
Что мы имеем — технологию, позволяющую всем желающим смотреть их любимый контент онлайн с отличным качеством и высокой скоростью загрузки. Однако этот способ имеет и отрицательные стороны, один из которых — значительное увеличение сетевого трафика при просмотре.
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