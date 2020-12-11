Компания Google выпустила воодушевляющее видео про трудный 2020-й год

коронавирус, карантин / Фото Reuters

Компания Google представила ежегодный выпуск подборки "Год в поиске", посвящённый главным героям, трендам и событиям уходящего года на основе поисковых запросов.

Данное творение посвящается всем качествам, которые этот год помог нам открыть в себе, и всем людям, которые своим примером сделали это возможным. Слоган ролика: Пока мы не нашли ответа на все вопросы – мы будем продолжать искать.

Напомним, что ранее украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы в уходящем году.

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с пандемией коронавируса – самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал "Коронавирус". Второй по популярности – запрос "Коронавирус рекомендации", а на третьем месте – "Выборы в США".

Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения – среди самых популярных запросов года сервис "Google Класс", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались карантином в Украине, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.

Вдобавок украинцы чаще всего интересовались покупкой медицинских масок и респираторов, узнавали: что такое пандемия и дефолт, как сшить маску и сделать антисептик для рук и почему горит Австралия, а доллар растет.

Ранее популярный журнал Time также назвал главные изобретения уходящего года. Список по традиции получился весьма разнообразным – он включает как привычные гаджеты вроде шлемов виртуальной реальности и умного будильника, так и необычные штуки вроде "смарт-ульев" с искусственным интеллектом или экологичной водки.

В их числе консоли нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series S.