УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Компания Google выпустила воодушевляющее видео про трудный 2020-й год

11 декабря 2020, 12:17

Каким бы ни был этот год, мы были лучше.

коронавирус, карантин
коронавирус, карантин / Фото Reuters

Компания Google представила ежегодный выпуск подборки "Год в поиске", посвящённый главным героям, трендам и событиям уходящего года на основе поисковых запросов.

Данное творение посвящается всем качествам, которые этот год помог нам открыть в себе, и всем людям, которые своим примером сделали это возможным. Слоган ролика: Пока мы не нашли ответа на все вопросы – мы будем продолжать искать.

Напомним, что ранее украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы в уходящем году.

В уходящем году украинцев больше всего волновали вопросы, связанные с пандемией коронавируса – самым популярным поисковым запросом 2020 года в Google Украина стал "Коронавирус". Второй по популярности – запрос "Коронавирус рекомендации", а на третьем месте – "Выборы в США".

Кроме того, в 2020 году выросло число запросов на тему дистанционного обучения – среди самых популярных запросов года сервис "Google Класс", образовательный проект "На урок" и сервис для видеоконференций Zoom. Также украинцы интересовались карантином в Украине, телевизионным шоу "Холостячка" и праздниками 2020 года.

Вдобавок украинцы чаще всего интересовались покупкой медицинских масок и респираторов, узнавали: что такое пандемия и дефолт, как сшить маску и сделать антисептик для рук и почему горит Австралия, а доллар растет.

Ранее популярный журнал Time также назвал главные изобретения уходящего года. Список по традиции получился весьма разнообразным – он включает как привычные гаджеты вроде шлемов виртуальной реальности и умного будильника, так и необычные штуки вроде "смарт-ульев" с искусственным интеллектом или экологичной водки.

В их числе консоли нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series S.

Google Time PlayStation 5 Xbox Series S
Сейчас вы просматриваете новость «Компания Google выпустила воодушевляющее видео про трудный 2020-й год». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Ушел из жизни один из создателей S.T.A.L.K.E.R. Сергей ИвановУшел из жизни один из создателей S.T.A.L.K.E.R. Сергей Иванов Провал или шедевр? В Сети появились первые оценки долгожданной игры Cyberpunk 2077Провал или шедевр? В Сети появились первые оценки долгожданной игры Cyberpunk 2077 Стала известна дата выхода продолжения культовой игры The Wolf Among Us от Telltale GamesСтала известна дата выхода продолжения культовой игры The Wolf Among Us от Telltale Games Apple продолжает удивлять – встречайте полноразмерные наушники AirPods MaxApple продолжает удивлять – встречайте полноразмерные наушники AirPods Max А вы чем занимались в 8 лет? В Fortnite подписали самого молодого киберспортсмена в историиА вы чем занимались в 8 лет? В Fortnite подписали самого молодого киберспортсмена в истории
Следующий материал

Последние новости

12:55
В AstraZeneca объявили об испытании своей вакцины совместно с российской Спутник V
12:49
Ледяной "апокалипсис": в Гидрометцентре рассказали, к чему готовиться киевлянам Видео
12:45
Гороскоп на 12 декабря для всех: денежное совпадение и запретный интим Видео
12:32
Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит
12:30
Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса
Реклама
12:24
Почему не стоит носить маску на улице в мороз: врачи дали ответ Видео
12:17
Компания Google выпустила воодушевляющее видео про трудный 2020-й год Видео
12:00
У Кравчука оценили вероятность размещения миротворцев ООН на Донбассе Видео
11:51
Гороскоп на 11 декабря для всех: покорение сердца и крест на инициативах Видео
11:40
Мир ждет глобальный рост цен после пандемии коронавируса - The Economist
11:32
Исключение из правила: врач раскрыла, чем удивил COVID-19 Видео
11:25
Полина Гагарина разделась для обложки нового сингла Видео
11:17
Травы, которые уменьшают тревожность во время беременности Видео
11:14
Двойной удар вирусов: Степанов предупредил о вспышке COVID-19 и назвал сроки Видео
10:49
В Украине фиксируют повторные случаи заражения COVID-19: кто заболел снова Видео
10:38
Байден запустил машину запугивания и террора, которая грозит гражданской войной мнение
10:34
"За ложь надо отвечать": Бутусов пригрозил ответственностью министру обороны Видео
10:27
Ученые узнали, какая температура идеальная для крепкого сна Видео
10:23
Украинская звезда назвала способ направления россиян на правильный путь
10:08
Как продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчин Видео
Реклама
09:58
"Бездомный оппозиционер": скандальный экс-министр Омелян примкнул к партии Порошенко Видео
09:52
Из-за непогоды в Киеве ввели оперативное положение, город сковали пробки Видео
09:33
Подорожание билетов на поезда: в Укрзализныце раскрыли детали Видео
09:20
Киев предупредили о новой атаке непогоды: когда готовиться
09:07
Где в Украине больше всего новых зараженных COVID-19: назван город-лидер Видео
09:06
Эксперты рассказали, как кофе влияет на воспаление в организме Видео
08:58
Пересмотр итогов выборов: Трамп получил неожиданную поддержку из Конгресса Видео
08:39
Как сейчас поддержать иммунитет: названы лайфхаки Видео
08:27
И Украина, и Россия - два мафиозных государства. Но есть нюанс мнение
08:16
Смертельный антирекорд: коронавирус в Украине убил за сутки почти 300 человек Видео
07:45
Человек года 2020 по версии Time: названы триумфаторы Видео
07:15
Заместитель Авакова заразился коронавирусом Видео
06:58
Три песца бегут по направлению к Путину мнение
06:45
"Её не существует": Радуцкий резко высказался о российской вакцине против COVID-19 Видео
06:29
Настя Ивеева очаровала в откровенном красном мини-платье
06:04
Победа "пушечного мяса": СМИ раскрыли роль наемников в войне в Карабахе Видео
06:00
Вакцинация от COVID-19 в Украине: кто первым получит препарат Видео
05:33
Повторный коронавирус: эпидемиолог предупредил об опасности Видео
05:01
Кризис в Армении после капитуляции в Карабахе: эксперт назвал главный сценарий для Еревана Видео
04:27
Что нельзя делать в День святого Андрея и как гадать на любовь
Реклама
04:06
Новая должность и передача власти: в Беларуси раскрыли хитрый план Лукашенко Видео
03:30
Ученые нашли связь между коронавирусом и бессонницей Видео
02:49
Силовой сценарий Лукашенко: эксперт объяснил, как Беларусь превращают в тюрьму Видео
02:07
Праздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народов Видео
00:53
Холостячка 2020 топлес показала формы на пикантных кадрах
00:27
Украину ждет резкий скачок заболеваемости COVID-19 после Нового года Видео
00:25
Медики показали, как выглядят поврежденные COVID-19 легкие
10 декабря, четверг
23:54
Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана: в Армении отреагировали Фото Видео
23:05
Ляшко рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад​ Видео
23:03
В парламенте назвали условие досрочного введения локдауна Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять