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Google запустила собственный VPN-сервис

30 октября 2020, 18:12

Он доступен подписчикам самого продвинутого тарифа Google One.

Google / VPN

Корпорация Google официально представила собственный сервис VPN для защиты конфиденциальности пользователей фирменного облачного сервиса — пока он доступен только в США.

Как говорится в официальном пресс-релизе, теперь фирменный VPN-сервис включен в подписку на облачное хранилище Google One с пакетом на 2 ТБ. В настоящее время речь идет об эксклюзивном доступе для пользователей Android, но в ближайшие месяцы VPN-сервис получит поддержку платформ Windows, Mac и iOS.

В течение нескольких месяцев сервис появится в других регионах, в том числе и в Украине. Точные сроки не разглашаются.

Ранее в этом году другая компания Mozilla, разрабатывающая популярный браузер Firefox, официально запустила собственный VPN-сервис в версиях для Windows и Android.

А пока ждём запуска сервиса у нас, мы подготовили для вас список лучших бесплатных VPN для ПК, браузеров и мобильных устройств.

Google VPN
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