"Гордый ПК-боярин": звезда ПСЖ и сборной Бразилии Неймар показал свои любимые игры на ПК

Fortnite / Epic Games

Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар опубликовал в Instagram Stories скриншот своего монитора, на котором видны игры, в которые бразильская звезда предпочитает играть на досуге.

Среди тайтлов ожидаемо оказались такие мастодонты, как CS:GO, PUBG и Fortnite, которые он часто транслировал на своем канале в Twitch. Неймар также предпочитает набравшие огромную популярность в уходящем году онлайновые Fall Guys и Among Us. О последней, к слову, мы делали отдельный материал.

Вместе с тем на рабочем столе можно заметить менее очевидные тайтлы, как Watch Dogs и симулятор скейтбординга Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Некоторые позиции, к слову, остались неизвестными, поскольку большую часть экрана на скриншоте занимает страница FACEIT (независимая платформа, на которой проводятся соревнования по многопользовательским онлайн-видеоиграм).

Неймар / Инстаграм истории

В текущем сезоне Неймар провел 11 поединков в футболке парижан во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, что ранее поисковый гигант Google назвал самые популярные игры и приложения для мобильных устройств на операционной системе Android.

Правда, как это заведено, компания не сама выбрала победителей – финальный список номинантов формировался с учётом голосов и отзывов самих пользователей. Так, номинацию "Игра года" ожидаемо взял сверхпопулярный ролевой экшен Genshin Impact, вдохновленный серией The Legend of Zelda от Nintendo.

Она, к слову, стала вторым крупнейшим мобильным дебютом после Pokemon GO – за первый месяц после релиза геймеры потратили на внутриигровые покупки более $250 миллионов. Это больше, чем у таких мастодонтов, как Lineage II: Revolution, Honor of Kings, PUBG Mobile и Fortnite.