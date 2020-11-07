Gorillaz переместились из своей штаб-квартиры во вселенную видеоигры GTA V

Gorillaz - The Valley of the Pagans / Кадр из клипа

Когда эпидемия коронавируса продолжает бушевать по всему миру, а снимать клипы как-то надо – выкручиваешься как, можешь. Популярная британская группа Gorillaz сняли свой новый клип прямо внутри GTA V, который собрал уже свыше полтора миллиона просмотров.

В нём участники группы разъезжают по улицам Лос-Сантоса, а с ними по телефону развевается Бек Хэнсен, наиболее известен под сценическим именем Beck, который также принял участие в записи трека.

Песня стала частью проекта Song Machine – это веб-сериал, в рамках которого группа старается почти каждый месяц выпускать новый сингл. Сейчас мы наблюдаем за его первым сезоном Strange Timez, где группа путешествует с помощью музыки в разные времена, места и вселенные.

В конце клипа вы можете заметить таинственный остров: некоторые пользователи тут же приняли его за новую локация, которую Rockstar в обозримом будущем планируют добавить в GTA Online. На самом деле, данный остров является отсылкой к классической обложке старого альбома группы "Пластиковый Пляж", выпущенного в 2010 году.

Ранее в Интернет утекла возможная карта игры Grand Theft Auto 6.