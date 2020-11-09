GTA VI будет временным эксклюзивом для PS5 – СМИ

GTA VI / Rockstar

Поклонники популярной серии криминальных экшенов Grand Theft Auto уже на взводе из-за просочившихся слухов о появлении GTA VI и возможном анонсе уже в следующем году.

Как утверждает пользователь YouTube под ником Son of Atom, который ранее уже не один раз сливал точную информацию на игровую тематику, долгожданная GTA VI будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным. Анонс шестой части – который последует за релизом обновленной версии GTA V на новом поколении консолей – состоится в следующем году.

Многие слухи о GTA VI имеют много общего друг с другом, что является либо признаком того, что для них должна быть какая-то фактическая основа, либо, что не менее вероятно, каждый попросту копирует домашнюю работу друг друга и придумывает что-то по ходу дела.

Ранее в сети появилась информация, что GTA VI будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 — впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная.