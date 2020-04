Создатели GTA завели свой канал на порносайте Pornhub

Grand Theft Auto V / Rockstar Games

Студия Rockstar Games недавно завела свой аккаунт на порносайте Pornhub. Его назначение пока до конца не раскрывается, но сам факт его существования довольно забавный.

Аккаунт отмечен официальной галочкой, так что это точно не фейк. У него пока не так много подписчиков, да и активности особой нет.

Постов на аккаунте почти нет. Сначала Rockstar призвала всех сидеть дома и играть в Red Dead Redemption 2, чтобы остановить распространение коронавируса. Затем аккаунт подписался на известного порноактера Джонни Синса.

Следом был выложен трейлер RDR 2 с классической для порно подписью, которая призывает "попытаться не кончить".

Самая последняя публикация посвящена Grand Theft Auto Online. На ней можно увидеть автомобиль из игры.

Из всех этих постов четкое назначение аккаунта так и не сложилось. Возможно, в Rockstar сами пока не понимают, зачем его создали. Впрочем, потенциально нас ждет нечто довольно веселое.

Ранее мы рассказывали, как Rockstar присоединилась к борьбе с коронавирусом. Компания хочет помочь всем, кто пострадал финансово.

Тем временем интернет полнится слухами о GTA VI. Уже даже есть приблизительное содержание первого трейлера игры. Однако Rockstar продолжает сохранять молчание. У GTA 6 даты выхода или хотя бы анонса по-прежнему нет.