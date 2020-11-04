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Хакеры нанесли финальный удар по новому блокбастеру Ubisoft

4 ноября 2020, 10:18

В Сеть утёк исходный код Watch Dogs: Legion размером 560 гигабайт.

Арт игры Watch Dogs Legion
Арт игры Watch Dogs Legion / Ubisoft

Многие наверняка помнят, что пару недель назад группа хакеров сообщила, что украла исходный код данных новой части Watch Dogs. Тогда многие расценили это частью пиар-кампании игры, но теперь стало ясно, что это не так — на один зарубежный приватный трекер был слит полный исходный код игры весом 560 гигабайт.

За утечку ответственна хакерская группа Egregor, которая уже успела навести немало шороху за последний месяц. Ранее группа злоумышленников "атаковала" крупнейшую сеть книжных магазинов в Соединенных Штатах, Barnes & Noble, в рамках которой получили доступ к некоторым корпоративным системам.

Самое забавное, что умельцы уже успели проанализировать код и заметить, что скрипты в игре написаны на Scratch — образовательный язык программирования, созданный для детей и подростков.

Жертвой Egregor также стала компания Crytek, у которой украли порядка 200 ГБ документов и, предположительно, исходные коды Hunt Showdown и Crysis 3.

В утечке Crytek были найдены соответствующие документы, предлагающие создать следующие проекты: королевскую битву по Crysis, Crysis VR, переиздания Crysis 2 и 3, и мобильную версию Hunt. Предположительно, там ещё упоминался сиквел Ryse.

Ubisoft пока никак не прокомментировала слив кода игры. Но учитывая, что все ссылки на его скачивание активно удаляют, студия явно намерена бороться с хакерами.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Релиз Watch Dogs: Legion состоялся 29 октября на PS4, Xbox One и PC. На консолях следующего поколения игра выйдет вместе с их релизом.

хакеры Ubisoft Watch Dogs
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