Хакеры обещают слить новый Watch Dogs до релиза

Ubisoft стала жертвой группы хакеров

Как сообщает веб-сайт Zdnet, некая группа хакеров, именуемая себя Egregor, заполучила исходный код программного обеспечения Crytek, а также грядущего боевика Watch Dogs Legion за авторством Ubisoft.

В сеть на короткое время было выложено несколько файлов из обоих архивов, и среди них действительно есть кое-что интересное. Например, информация Crytek о планах по развитию Warface и Arena of Fate, а также их старой социальной игровой сети Crytek Gface. Правда, она давно устарела — файлы датируются 2013 годом.

Файлы Crytek / Zdnet

А вот с компанией Ubisoft всё куда интереснее: группа злоумышленников заявила, что у них есть исходный код игры Watch Dogs Legion, релиз которой запланирован на 29 октября этого года. Теоретический слив Legion может существенно ударить по Ubisoft, но пока что из доказательств в сети есть единственный скриншот папки с ассетами и скриптами.

Подробности утечки и способ получения информации остаются загадкой. Хакерская группа обещает слить исходный код игры и движок в сеть в случае, если Ubisoft не выполнит их требования. На данный момент опубликованы 20 МБ данных компании.

Файлы Ubisoft / Zdnet

По словам источника, ни одна из игровых компаний на данный момент с ними не связалась. Мы будем следить за развитием событий.

Watch Dogs: Legion — это третья часть серии Watch Dogs, действие которой будет происходить в Лондоне, где игрок присоединится к борьбе с властью и контролем. Главным нововведением новой части станет система найма персонажей и возможность управлять любым участником сопротивления. Каждый герой обладает особыми характеристиками и может быть полезен в определенных миссиях.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 899 гривен.