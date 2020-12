Халява от CD Projekt Red – в сервисе GOG бесплатно раздают украинский шутер Metro: Last Light

Официальный логотип магазина GOG / GOG

Компания CD Projekt Red раздаёт бесплатно атмосферный шутер Metro: Last Light за авторством украинской студии 4A Games. Предложение действует до 1 января 2021 года, 16:00 по Киевскому времени.

Игра доступна в улучшенном издании Redux, в котором были убраны все ошибки и баги, присутствующие в оригинальной версии. Сюжет остался тем же, что и в оригинальной версии, и не был подвергнут изменениям.

Судя по заявлению представителей сервиса, эта задача стала своеобразной благодарностью тем, кто когда-то согласился на маркетинговую рассылку магазина. Тем, у кого её нет, достаточно просто согласиться на её получение – чтобы скачать Metro: Last Light Redux бесплатно, нужно нажать кнопку на главной странице магазина.

Напомним, что в настоящий момент в GOG проходит масштабная зимняя распродажа, которая продлится до 4 января следующего года. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -91% на больше чем 3000 игр и дополнений.

Ранее в сервисе PlayStation Store также стартовала традиционная новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 9-го января.

Так, в частности, The Last of Us Part II, продолжение нашумевшей игры студии Naughty Dog, отдают за 1082 грн вместо 1899. Приключенческий стэлс-экшен Metal Gear Solid V от Хидео Кодзимы можно взять за 162 грн, столько же просят за сборник Hotline Miami Collection, включающий одну из важнейших игр инди-революции.